Celular, tênis, pins: os brindes que os atletas brasileiros ganham na Olimpíada de Paris-2024

Os atletas brasileiros que vão disputar a Olimpíada de Paris-2024 receberam do Comitê Olímpico do Brasil (COB) uma mala com uniformes e brindes. Dentre as peças, destinadas ao Time Brasil, estão roupas para serem usadas no dia a dia, nos treinos e no pódio, além de chinelo, tênis, viseira e objetos de patrocinadores do COB, como um celular personalizado. Ao todo os itens fazem com que a mala pese quase 23kg.

A equipe de ginástica foi a primeira a receber o kit, que é entregue aos atletas quando chegam na Vila Olímpica. A exceção foi a seleção feminina de futebol, que teve a mala entregue na cidade de Bordeaux, onde disputará o primeiro jogo da competição, contra a Nigéria, na quinta-feira, às 14 horas (horário de Brasília).

Os atletas possuem um QR Code que indica quais são os itens, e seus respectivos tamanhos, que estão disponíveis para cada um. Eles podem provar os uniformes na hora de retirar as malas, fazer trocas e ajustes com duas costureiras disponibilizadas pelo COB.

Os uniformes começaram a ser preparados ainda em 2020, com testes sobre cores, tecidos e tipos de materiais. Para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o COB fez uma mudança: as peças são predominantemente azuis e amarelas, e não mais verdes, marcando uma diferença em relação às outras edições.

Confira alguns itens presentes na mala:

Mochila de ombro

Uniformes para usar na Vila Olímpica (calça, short, camiseta, casaco)

Uniformes de treino (calça, short, camiseta, casaco)

Uniformes de pódio (calça, short, camiseta, casaco)

Meias

Tênis

Chinelo

Boné

Viseira

Pins

Celular

Garrafa de água