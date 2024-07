Presidente da CBF inicia série de reuniões com a Fifa em Paris: 'Projetos estratégicos'

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, teve um encontro com Gianni Infantino, mandatário da Fifa, nesta segunda-feira. A conversa aconteceu em Paris, no escritório da entidade que comanda o futebol mundial. Os dois dirigentes têm uma agenda de reuniões marcadas até quarta-feira.

Além de Infantino, executivos da Fifa também vão participar da mesa de negociações. "Os encontros foram muito produtivos. Discutimos vários projetos estratégicos da entidade. A partir de amanhã, vamos debater outras iniciativas que vão beneficiar diretamente o futebol brasileiro", afirmou Ednaldo Rodrigues.

No encontro desta terça-feira, as duas partes vão debater assuntos relacionados a programas de financiamento para o desenvolvimento do futebol de base masculino e feminino, da arbitragem, e ainda temas sobre o combate ao racismo e a qualquer tipo de discriminação no esporte.

O saldo da primeira reunião com integrantes da Fifa foi considerado positivo. "Essa série de reuniões mostra a sintonia da Fifa com a CBF em prol do futebol de excelência, moderno e justo", afirmou Ednaldo Rodrigues.

Na quarta-feira, o presidente da CBF pretende aproveitar o encontro para discutir detalhes da organização da Copa do Mundo feminina de 2027. Em maio, a candidatura brasileira foi aprovada com 119 votos de um total de 207 das confederações participantes. A decisão foi anunciada durante o 74º Congresso da Fifa, realizado em Bangcoc, na Tailândia.