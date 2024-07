Internacional tenta reverter desvantagem na Sul-Americana contra o Rosario Central

O Internacional volta a campo nesta terça-feira precisando da vitória. A partir das 21h30, o time gaúcho encara o Rosario Central (ARG), no Beira-Rio, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, para reverter a desvantagem no placar agregado e se manter vivo na competição.

No jogo de ida, na Argentina, o Rosario venceu por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate para ir às oitavas. Para avançar, o time brasileiro precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem. Uma vitória do Internacional com um gol de diferença leva a definição da vaga aos pênaltis.

O retrospecto geral entre os times é marcado por equilíbrio. Em três jogos, cada um venceu uma vez e houve empate, ambos marcando dois gols no total. Quem levar a melhor vai encarar o Fortaleza na próxima fase.

Vindo de uma sequência de sete jogos sem vitória, o Internacional quer dar a volta por cima na temporada com esta classificação. Mesmo porque recentemente o time foi eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude. Neste período, pelo maus resultados, o clube demitiu o técnico Eduardo Coudet.

O Inter não vence desde o 1 a 0 contra o rival Grêmio, no dia 22 de junho, e chega para o duelo com mais uma derrota na bagagem após ser superado pelo Botafogo pelo Brasileirão, por 1 a 0.

Entretanto, o treinador Roger Machado tem boas notícias. Suspenso contra o time carioca, o meia Alan Patrick está de volta. Além dele, o lateral Bustos e o atacante Enner Valencia foram liberados pelo departamento médico, podendo retornar contra o adversário argentino.

"A volta do Alan Patrick, que centraliza o organização da equipe, é sempre celebrada. Vamos ver quais jogadores eu terei à disposição. Com Alan temos a possibilidade de usar ele como meia ou enganche, pensando que precisamos reverter o placar. Vamos pensar no próximo movimento", afirmou Roger.

Por outro lado, Fernando, Vitão, Thiago Maia e Aránguiz seguem fora. Wanderson, com fadiga muscular, é a única dúvida do treinador.

O adversário brasileiro, em contrapartida, deve ir com força máxima para o duelo. Focado em garantir a classificação e segurar a vantagem adquirida na Argentina, o técnico Miguel Ángel Russo utilizou uma formação reserva no final de semana, no Campeonato Argentino, para garantir a condição física do time principal.

O Rosario conta com a presença de alguns jogadores renomados, como o centroavante Marco Rubén, ex-Athletico-PR e o ponta Jaminton Campaz, ex-Grêmio. Ambos estarão no time titular, que deve repetir a escalação no Beira-Rio.