Quando começam os Jogos Olímpicos de Paris? Veja datas e horários

A Olimpíada de Paris-2024 começa oficialmente na sexta-feira, com a cerimônia de abertura marcada para as 14h30, pelo horário de Brasília. Mas a primeiras competições do grande evento esportivo já começam nesta quarta, na madrugada, pelo horário de Brasília.

Os primeiros eventos da Olimpíada serão as partida de futebol masculino entre Usbequistão e Espanha, pelo Grupo C, e entre Argentina e Marrocos, ambos começando às 10 horas (de Brasília). Outra modalidade que tem início no mesmo dia é o rúgbi sevens.

A estreia do Brasil em Paris será na quinta-feira. O handebol feminino entra em quadra às 9 horas (de Brasília), contra a Espanha, pelo Grupo B. Já às 14h, a seleção feminina de futebol enfrenta a Nigéria, pelo Grupo C.

A capital francesa está cinco horas à frente do horário de Brasília. Por isso, a maior parte dos eventos acontecerá entre 3h e 18h, pelo horário brasileiro. As disputas de surfe vão acontecer além deste horário por serem disputados no Taiti, na Polinésia Francesa, com outro fuso horário.

A cerimônia de abertura será uma das mais diferentes da história, fora de um estádio. O evento acontecerá ao longo do curso do Rio Sena, um dos pontos turísticos da capital francesa. As delegações vão percorrer o rio em dezenas de embarcações até o evento principal, quase no pé da Torre Eiffel. A cerimônia terá transmissão da TV Globo, Sportv, Globoplay e Cazé TV.