Santos diz ter quitado dívida de R$ 90 milhões herdadas nas gestões passadas

O Santos emitiu uma nota nesta terça-feira na qual afirma ter quitado R$ 90 milhões de dívidas herdadas das gestões passadas. A maior parte do valor foi usado para evitar transfer ban em um dos anos mais difíceis da história do clube, que tem como prioridade retornar à elite do futebol nacional.

"Em razão das cobranças feitas pelo ex-treinador, membro de sua comissão técnica e clubes na Fifa, com aplicação até de transfer ban, medida administrativa que impede a realização de quaisquer transferências nacionais e internacionais, a gestão do presidente Marcelo Teixeira quitou mais de R$ 34 milhões. Os casos de transfer ban pagos envolveram o ex-técnico Fabián Bustos, um de seus assessores e o Krasnodar, da Rússia, na transação do meia Cueva", diz parte da nota.

O Santos também herdou inúmeras dívidas referentes à contratações de jogadores, dentre eles, o zagueiro Joaquim, os laterais Dodô e João Lucas, o volante Jean Lucas, o meia Vinícius Zanocelo, dentre outros. Com isso, o clube conseguiu quitar R$ 27.795.500,00.

"Paralelamente, também foram assumidas dívidas de empréstimos bancários feitos em administrações anteriores exigindo pagamentos da ordem de R$ 8 milhões", completa a nota do Santos, que aponta débitos a serem pagos. O clube também revelou uma quitação no valor de R$ 8.813.600,00 em processos trabalhistas e cíveis.

Os valores não param por aí. Quase R$ 11 milhões foram usados no pagamento de direitos de imagens e folha salarial.

"O pagamento de tantas dívidas exigiu sacrifícios e criatividade, comprometendo o orçamento de 2024, que já era muito difícil devido às antecipações de receita pela falta de competições como Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana devido às péssimas campanhas nos campeonatos até 2023. Estes recursos destinados aos pagamentos dessas dívidas poderiam ter sido direcionados à investimento nas áreas patrimoniais, ou mesmo na montagem de elencos, ou para cumprir o fluxo de caixa mensal", finaliza a nota.

Apesar dos problemas fora das quatro linhas, o Santos vem realizando uma boa campanha na Série B. O time paulista é o líder, com 32 pontos, e volta ao campo neste domingo, às 18h30, diante do CRB, no Rei Pelé, em Maceió, pela 18ª rodada.