Flamengo enfrenta o Vitória no Barradão para seguir na briga pela liderança do Brasileirão

Após a suada virada em cima do Criciúma por 2 a 1, o Flamengo tem mais um duelo contra times da parte debaixo da tabela para seguir na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro com Botafogo e Palmeiras. Nesta quarta-feira, fora de casa, enfrenta o Vitória, no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA), às 20h. O rival vem de três derrotas seguidas e precisa se reabilitar para sair da zona de rebaixamento.

O Flamengo é terceiro colocado com 34 pontos, atrás do líder Botafogo, com 39, e do Palmeiras, que tem 36. Mas o time carioca tem um jogo a menos em relação aos dois concorrentes diretos.

O técnico Tite será obrigado a fazer mudanças no setor defensivo. O lateral-direito Wesley vem sentindo dores no posterior da coxa esquerda e sequer viajou com a delegação. Com isso, Varela começa jogando.

Do outro lado, na lateral-esquerda, Ayrton Lucas dará vaga a Vinã, por opção técnica. Na defesa, Léo Pereira segue como titular na vaga de David Luiz, assim como já aconteceu no duelo contra o Criciúma. No meio-campo, Erick Pulgar é baixa de última hora, por conta de uma gastroenterite. Allan, livre de suspensão, será titular no setor. O Vitória vive uma situação completamente diferente, afinal está lutando para sair da zona de rebaixamento. Neste momento, aparece na 17ª colocação com 15. O Cuiabá, primeiro time fora da zona da degola, tem 17.

O técnico Thiago Carpini tem dois desfalques. O lateral-esquerdo Lucas Esteves e o atacante Janderson receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 contra o Grêmio e irão cumprir suspensão automática.

O comandante testou PK na vaga de Lucas Esteves nos treinos durante a semana e no ataque, dois jogadores disputam a titularidade ao lado de Janderson. São eles: Everaldo e Iury Castilho.

Apesar da fraca campanha, a torcida baiana deve comparecer em grande número ao estádio, principalmente pela presença do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FLAMENGO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu e Matheusinho; Janderson e Everaldo (Iury Castilho). Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).