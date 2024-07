Red Bull Bragantino corre atrás de vaga nas oitavas da Sul-Americana contra o Barcelona

O Red Bull Bragantino decide sua situação na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. A partir das 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, o time paulista encara o Barcelona (EQU), pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final, precisando vencer para avançar na competição continental.

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Guayaquil, quem vencer em Bragança Paulista (SP) garante a vaga nas oitavas de final para encarar o Corinthians. Em caso de novo empate, o classificado será definido nos pênaltis.

Vindo de vitória no final de semana sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro, o Bragantino quer novamente aproveitar o fator casa para seguir vivo na Sul-Americana. A postura do elenco agradou o treinador Pedro Caixinha, que projetou o duelo contra os equatorianos.

"É um jogo muito difícil. É uma boa equipe, que sabe muito bem o que fazer. Eles tiveram uma semana a mais para preparar a equipe, mas eu gosto do meu time com ritmo e esse jogo foi bom", disse o português.

Para o confronto, entretanto, o comandante não poderá contar com um de seus principais jogadores. Eduardo Sasha sofreu uma lesão na coxa direita e ficará cerca de um mês fora. A boa notícia é que o volante Jadsom e o atacante Talisson, em transição física, podem voltar.

Do outro lado, o time comandado por Ariel Hola, ex-treinador do Santos, que fez seu primeiro jogo após mais de um mês, devido à paralisação do Campeonato Equatoriano para a Copa América. O objetivo dele era ter vencido o primeiro jogo, mas agora quer surpreender e assegurar a classificação.

Mesmo sem ritmo, os equatorianos tiveram a semana cheia de preparação e devem manter a base do jogo de ida em terras paulistas. O Barcelona conta com jogadores conhecidos no futebol brasileiro, como o lateral-esquerdo Mario Pineida, que passou pelo Fluminense em 2022, e o volante Jesús Trindade, ex-Coritiba.