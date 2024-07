São Paulo tenta frear o embalado Botafogo em casa para voltar ao G-4 do Brasileirão

Depois de empatar sem gols com o Juventude fora de casa, o São Paulo retorna ao MorumBis querendo - e precisando - vencer para retornar ao G-4 do Brasileirão. O adversário, porém, é o mais indigesto possível. A equipe paulista encara o líder Botafogo nesta quarta-feira, às 19h30, em partida que marca o encerramento do primeiro turno da competição.

A volta para casa é mais que importante para o São Paulo. Isso porque, jogando no MorumBis, o time de Luis Zubeldía conta com um reforço de importância irrefutável: a torcida. Até a manhã desta terça-feira, o São Paulo anunciou que mais de 36 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo pela 19ª rodada do torneio nacional de pontos corridos. A expectativa, como tem sido recentemente, é de casa cheia para enfrentar os cariocas, que estão embalados em busca do título que não veio na temporada passada.

Além do apoio das arquibancadas, o técnico argentino também terá retornos importantes dentro de campo. Os laterais Igor Vinícius e Welington retornam à equipe depois de cumprirem suspensão na última partida. Jonathan Calleri também está de volta após ser poupado contra o Juventude em razão de um desconforto muscular.

Enquanto uns retornam, outros podem deixar o clube. É o caso de James Rodríguez, contratado na última temporada com uma grande expectativa, que acabou não sendo correspondida. O colombiano passou por Dorival Júnior, Thiago Carpini e agora Zubeldía e com nenhum dos técnico conseguiu se firmar. Após uma atuação formidável com a sua seleção na Copa América, a tendência é de que ele saia do São Paulo. O assunto é tratado como realidade pela diretoria tricolor, que até então sempre afirmou que ele fazia parte dos planos.

Do outro lado, enquanto tenta entrar em acordo com James, o São Paulo continua ativo no mercado. Sem os desfalques importantes no meio-campo de Pablo Maia e Alisson, a posição é vista como prioridade.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 5ª colocação do Brasileirão com 31 pontos. Depois de empatar com o Juventude, a equipe tricolor foi ultrapassada pelo Fortaleza na última rodada, que venceu o Atlético-GO e chegou aos 32 pontos. A posição, entretanto, pode ser reconquistada nesta quarta-feira.

O OUTRO LADO

A última derrota do Botafogo foi há um mês, no dia 22 de junho, diante do Criciúma, fora de casa. Desde então, a equipe carioca fez sete jogos, com apenas um empate e seis vitórias, sendo cinco delas consecutivas e uma com sabor especial: triunfo sobre o Palmeiras no Engenhão, com quem o Botafogo batalha pela 1ª colocação da tabela.

Para o duelo com o São Paulo, o técnico Artur Jorge terá uma ausência de peso. Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia no jogo com o Internacional. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo próprio clube carioca, que não deu previsão para retorno do jogador aos gramados. Ele vinha sendo o artilheiro do time na temporada, com 18 gols e cinco assistências em 41 partidas disputadas até então.

Além de Júnior Santos, Eduardo também é baixa no Botafogo. As ausências abriram espaço para nomes menos utilizados no decorrer da temporada. Como é o caso de Carlos Alberto, que volta ao Rio de Janeiro depois de passar o primeiro semestre emprestado ao RWD Molenbeek, time da Bélgica também liderado por John Textor. É a primeira vez que o atacante é relacionado na temporada. Na Europa, foi um dos destaques do time com três gols e duas assistências em 16 jogos disputados.

O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 'folga' de apenas 3 pontos sobre o Palmeiras. O time alviverde entra em campo também nesta quarta-feira contra o Fluminense, fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X BOTAFOGO

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welignton; Luiz Gustavo e Bobadilla; Luciano, Lucas e Ferreirinha; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO - John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique e Savarino; Igor Jesus e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).