Olimpíada: Quatro modalidades começam antes mesmo da cerimônia de abertura; veja quais

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 será realizada na sexta-feira, mas, como se tornou hábito no evento esportivo mais importante do mundo, algumas modalidades têm o início de sua disputa já nesta quarta e na quinta, na capital francesa. São elas: futebol, handebol, rúgbi e tiro com arco.

Desde 2000 de forma consecutiva, os dias que antecediam a abertura oficial da Olimpíada ficavam restritos aos jogos de futebol. Mas em Tóquio, em 2021, o futebol ganhou a companhia do softbol, modalidade que deixou o programa olímpico para 2024. A última edição dos Jogos em que não houve eventos antes da cerimônia foi em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Nesta quarta, não há atividades oficiais da delegação brasileira. Os eventos envolvendo o Brasil só começam na quinta. Quatro países entram em campo, às 10h (de Brasília), entre eles a seleção argentina masculina de futebol, que medirá forças com o Marrocos, em Saint-Étienne. No mesmo horário, a Espanha encara o Usbequistão, em Paris.

Além do futebol, também começam as disputas masculinas do rúgbi, novamente sem a participação brasileira. Entre os países sul-americanos, estarão atuando nessa modalidade Argentina, Uruguai e Paraguai. O dia olímpico se encerra por volta das 18h (de Brasília).

Na quinta, os mais fanáticos terão de madrugar para acompanhar todos os eventos. Às 4h, Eslovênia e Dinamarca dão início às disputas do handebol feminino. Meia hora depois, tem brasileira em ação. Ana Luiza Caetano participa da fase de ranqueamento do tiro com arco. Essa fase classificatória é que vai definir os duelos eliminatórios das próximas fases. Às 9h15, será a vez da etapa masculina, com Marcus D'Almeida, forte candidato a conquistar uma medalha.

Às 9h, no handebol feminino, a seleção brasileira tem uma dura missão diante da Espanha. O Brasil está no Grupo B, que é composto ainda por Hungria, Holanda, França - atual campeã mundial -, e Angola. As quatro melhores equipes avançam às quartas de final. Para avançar, as brasileiras terão de ganhar das africanas e de pelo menos uma adversário europeia. Há bastante equilíbrio entre as adversárias.

No futebol feminino, o Brasil estreia às 14h, em Bordeaux, diante da Nigéria. Começar com uma vitória, com boa diferença de saldo de gols, será fundamental dados a dificuldade do grupo e o regulamento, que prevê a classificação das duas primeiras colocadas de cada grupo além das duas melhores terceiras colocadas. No Grupo C, a seleção de Arthur Elias terá ainda de medir forças com Japão e a campeã mundial, Espanha. Já na sexta-feira, horas antes da cerimônia de abertura, os atletas do tiro esportivo fazem um atividade de treinamento.