Meia Bruno Oliveira rescinde com Guarani e é confirmado no Jeonnam Dragons, da Coreia do Sul

O Guarani confirmou a saída do meia Bruno Oliveira, que já teve seu vínculo rescindido no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileiro de Futebol (CBF). O jogador assinou com o Jeonnam Dragons, da segunda divisão da Coreia do Sul, até dezembro de 2025.

Bruno Oliveira tinha contrato com o Guarani até abril de 2025, mas deixou o clube em comum acordo com a diretoria, já que não vinha fazendo parte dos planos do técnico Pintado. Foram oito jogos com a camisa bugrina.

Esta será a segunda passagem do atleta na Coreia do Sul. Em 2023, defendeu o Seoul E-Land. No período que ficou no clube, atuou 31 vezes, com seis gols e duas assistências. Ele já passou também por Santos, Vitória, Caldense, Grêmio Osasco, XV de Piracicaba e Bragantino.

Já sem Bruno Oliveira, que é aguardado na Coreia nos próximos dias para ser apresentado, o Guarani viajou para Manaus, onde enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Carlos Zamith, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com apenas uma vitória em 16 jogos disputados, o Guarani é o lanterna, com sete pontos. A Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 19.