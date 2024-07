Presidente do COB rebate críticas sobre uniforme olímpico do Brasil: 'Não é Paris Fashion Week'

A dois dias da cerimônia de abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris, os uniformes que serão usados pela delegação brasileira no desfile têm sido alvo de muitas críticas de torcedores nas redes sociais. Os modelos não agradaram ao público e até artistas, como a cantora Anitta, se posicionaram contra a escolha do design das peças. Em resposta, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, rebateu os comentários negativos e afirmou que a beleza dos uniformes não é o foco da instituição na Olimpíada.

"Não é Paris Fashion Week, são os Jogos Olímpicos. Então nosso foco está nisso. A gente sempre tem comentários excelentes, basta ver os vídeos dos próprios atletas nas redes sociais", afirma.

Em publicação feita nesta quarta-feira, Anitta classificou a escolha dos uniformes como uma desvalorização dos atletas brasileiros que representarão o País nos Jogos. "Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado", escreveu no Instagram.

O diretor de marketing do COB, Gustavo Herbetta, também rebateu as críticas feitas através das redes sociais. O executivo confirmou que a escolha das roupas passou por longa aprovação da equipe do comitê e que o COB não se arrepende da escolha.

"A gente, obviamente, participou de todo o processo de escolha desse uniforme, a gente aprovou com muito orgulho. Se precisasse a gente aprovaria esse uniforme de novo".

O uniforme que os atletas brasileiros usarão no desfile é composto por uma camisa listrada nas cores verde e branco ou amarelo e branco e, por cima, uma jaqueta jeans que carrega nas costas um bordado com desenhos que remetem à fauna e flora do Brasil. Animais como onças, araras e tucanos são representados nas artes.

Os desenhos foram bordados por um grupo de mulheres costureiras do Rio Grande do Norte, em uma ação feita em parceria com o COB. Outras peças ainda completam o conjunto de uniforme do Brasil na Olimpíada, como casacos e calças esportivas com cores variadas da bandeira brasileira.