Polêmica derrota da Argentina na Olimpíada repercute pelo mundo e causa revolta de Messi

A polêmica derrota da Argentina para Marrocos, por 2 a 1, nesta quarta-feira, na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, deu o que falar em todo o mundo. Nem mesmo Lionel Messi deixou de comentar.

Mesmo com jogadores renomados, com o zagueiro Otamendi e o atacante Julian Álvarez, a Argentina perdeu para Marrocos. A atuação dos comandados de Mascherano foi alvo de críticas do diário Olé, principal jornal esportivo do país.

"Depois de um papelão histórico, a seleção nacional perdeu um jogo após duas horas de incertezas na sequência dos incidentes: não se sabia se o jogo tinha terminado ou se ia ser retomado ou se o gol de Medina era válido ou não. Incrivelmente, isso terminou em derrota para a Albiceleste", diz parte da nota.

Dois dos principais jornais da Espanha, Mundo Deportivo e As chamaram de "escândalo" o que aconteceu no Estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne.

A Argentina buscou o empate aos 61 minutos do 2º tempo e o gramado foi invadido por torcedores marroquinos na sequência. O árbitro interrompeu a partida durante quase 2 horas e o gol da albiceleste foi anulado pelo VAR durante esse período. Os jogadores voltaram para campo e atuaram por apenas 3 minutos até o apito final.

Logo depois da partida, o técnico Mascherano disparou: "O maior circo. Eu nunca vi isso na minha vida". Nem mesmo Lionel Messi ficou calado. Capitão da seleção argentina, o craque postou em seu Instagram a palavra "insólito", seguida de um emoji com cara de surpresa.