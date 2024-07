Douglas Costa entra em acordo com a diretoria do Fluminense e rescinde após apenas 22 jogos

O atacante Douglas Costa é a primeira baixa do técnico Mano Menezes no Fluminense. Sem espaço no clube, o veterano de 33 anos entrou em acordo com a diretoria e antecipou o fim do contrato que terminaria em dezembro. A rescisão amigável ocorreu nesta quarta-feira.

Contratado sob enorme expectativa no começo do ano, o jogador quase não foi utilizado, atuando em somente 22 partidas e entrando somente na parte final. Sai sem anotar um gol sequer e sem deixar saudades aos torcedores.

A gota d'água para Douglas Costa, além de ver o menino Kauã Elias ganhar espaço nos últimos jogos, sendo preterido, ainda viu o clube anunciar a contratação do colombiano naturalizado peruano Kevin Serna.

O jogador já vinha sofrendo com perseguição da torcida, que o vaiava em todos os jogos que entrava. Para piorar, acabou virando um dos alvos prediletos por causa da péssima fase vivida no Brasileirão, com o time entre os piores na classificação.

Depois de ficar fora dos relacionados contra o Cuiabá - vitória carioca por 1 a 0 no fim de semana - já demonstrando que não ficaria no clube, Douglas Costa acertou os trâmites burocráticos para encerrar seu vínculo com o Fluminense. Ele buscará um clube fora do País para dar sequência na carreira.

Fernando Diniz pediu a contratação de Douglas Costa, mas pouco o utilizou, dando preferência para Arias e Keno como atacantes de beirada. Ainda tinha John Kennedy pelo meio com opção para Cano. Mano Menezes também não se empolgou dom o camisa 90.