Aparecidense e Ypiranga empatam sem gols em jogo atrasado da 6ª rodada da Série C

Aparecidense-GO e Ypiranga-RS se enfrentaram nesta quarta-feira, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo realizado no Estádio Aníbal Batista de Toledo aconteceu praticamente dois meses depois da data original e, apesar da expectativa, deixou os torcedores decepcionados pelo resultado sem gols.

O placar zerado também não ajuda a ninguém na tabela. A Aparecidense, antes 17ª colocada, pulou três posições e agora é a 14ª, com 14 pontos, mas mesmo assim não se firmou longe da degola, que era o principal objetivo. Com isso, segue apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento.

O Ypiranga briga na zona oposta, mas também não ficou feliz com o resultado. Antes oitavo, os gaúchos subiram para a sétima posição, com os mesmos 20 pontos do Tombense-MG, mas ganhou a posição do rival pelo maior número de vitórias (6 a 5). Além disso, ainda tem dois jogos pendentes.