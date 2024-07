Brusque vence Paysandu e acaba com jejum de vitórias na Série B

Enfim o Brusque conseguiu voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após seis empates seguidos e respirou na luta contra o rebaixamento. Jogando como mandante no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), bateu o Paysandu, por 1 a 0, em jogo válido pela 17ª rodada. Rodolfo Potiguar, de pênalti, marcou o único gol.

Mesmo vencendo, o Brusque aparece ainda na 18ª colocação com 18 pontos, a um ponto de sair da zona de rebaixamento. Já o Paysandu viu a sua série invicta de sete jogos chegar ao fim, mas segue na parte intermediária da tabela com 23 pontos.

O jogo foi transferido de Itajaí para a capital catarinense, após alguns jogadores reclamarem das condições ruins do gramado do estádio Gigantão das Avenidas, onde o time catarinense estava mandando seus jogos.

O confronto começou bastante movimentado. Logo aos oito minutos, Olávio foi derrubado na área pelo zagueiro Lucas Maia e o árbitro marcou pênalti, além de expulsar o defensor. Rodrigo Potiguar foi para a cobrança e não desperdiçou, mandando a bola no ângulo oposto do goleiro Diogo Silva, abrindo o placar para o Brusque. Com um jogador a mais em campo, os donos da casa foram para cima na busca pelo segundo gol.

Mas, aos poucos, o Paysandu conseguiu equilibrar o as ações. A melhor chance veio aos 29, quando Jean Dias recebeu na entrada da área, mas bateu fraco para defesa de Matheus Nogueira. Já no final do primeiro tempo, Marcos Serrato fez falta e recebeu amarelo, mas após o árbitro analisar as imagens do VAR, expulsou o jogador, deixando as duas equipes com 10 jogadores em campo.

Na volta do intervalo, o Paysandu foi para cima em busca do empate. Criou duas boas chances, mas errou nas finalizações.

Nos últimos minutos, a intensidade caiu bastante. Tanto que nos minutos finais, o Brusque perdeu mais um jogador expulso. Aos 46, Osman demorou para cobrar um escanteio e levou cartão amarelo. Minutos depois, levou o segundo por reclamação e foi expulso. Mesmo assim, o tempo foi passando e o time mandante venceu a partida por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 18ª rodada. No domingo, o Brusque visita o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, às 16h, em Campinas. Na segunda-feira, o Paysandu recebe o Novorizontino, no estádio da Curuzu, às 18h30, em Belém.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 0 PAYSANDU

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Cristovam (Dionísio), Maurício e Ianson; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato, Jhemerson (Alex Ruan) e Diego Mathias (Ronei); Olávio (Diego Tavares) e Paulinho Moccelin (Osman). Técnico: Luizinho Vieira.

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Val Soares, Leandro Vilela (Netinho) e Cazares (Bryan Borges); Jean Dias (Edinho), Paulinho Bóia (Esli García) e Nicolas (Biel). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOL - Rodolfo Potiguar, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dionísio, Mateus Pivô, Matheus Nogueira, Osman e Paulinho Moccelin (Brusque). Edílson Júnior e Wanderson (Paysandu).

CARTÕES VERMELHOS - Marcos Serrato e Osman (Brusque). Lucas Maia (Paysandu).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).