Guarani empata com o Amazonas fora de casa e completa 12 jogos sem vencer na Série B

Depois de perder 11 vezes seguidas, o Guarani voltou a pontuar na Série B. Nesta quarta-feira, empatou por 1 a 1 com o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela 17ª rodada. Mesmo conquistando um ponto longe de casa, o time paulista continua em situação muito ruim na tabela, amargando a lanterna.

Após o seu quinto empate na competição, o Guarani permanece em último com apenas oito pontos e com a marca de 12 jogos sem vencer. O Amazonas tem 21, no 14º lugar, ainda preocupado em se firmar dentro da competição sem correr risco de voltar para a Série C.

Os dois gols saíram nos acréscimos do primeiro tempo. Airton abriu o placar para o Guarani, aos 46 minutos, porém, dois minutos depois, o artilheiro Sassá deixou tudo igual. O ritmo de jogo caiu no segundo tempo e ninguém chegou ao gol da vitória.

Montado no esquema 4-3-3, o Amazonas iniciou o jogo dando a impressão de que tentaria marcar um gol logo. Mas encontrou o Guarani bem armado atrás, num esquema 5-3-2, porém, também disposto a contra-atacar na base da ligação direta.

O Amazonas tentava explorar a velocidade de Ênio e Matheus Serafim, mas não conseguia chegar perto da grande área do visitante. A sua primeira chance real surgiu aos 28 minutos, quando Rafael Tavares apareceu na marca de pênalti para chutar de frente. O goleiro Vladimir fez grande defesa e impediu o gol do time da casa.

Aos 34, o time manauara até balançou as redes, mas num lance anulado por impedimento de Ênio, após receber passe de Ezequiel.

O Guarani abriu o placar aos 46 minutos, num contra-ataque em que Matheus Bueno ligou Airton pelo lado esquerdo. Ele avançou mano a mano com um marcador e, já dentro da área, tirou de lado e bateu em diagonal: 1 a 0.

Aos 48 minutos, a torcida amazonense soltou o grito de gol com Sassá, porém, levou um susto. A auxiliar anotou impedimento que acabou derrubado com a participação do VAR. O vídeo mostrou que após o cruzamento, houve um desvio de cabeça na primeira trave e depois um desvio num defensor antes de chegar aos pés do atacante. Ele bateu de lado, a bola tocou nas mãos de Vladimir e entrou.

O segundo tempo começou com o Amazonas tentando fazer pressão. Mas não conseguiu infiltrar, nem finalizar. Num contra-ataque quase sofreu o segundo gol, aos 14 minutos, numa ligação direta da defesa e que sobrou para a descida de Airton em alta velocidade.

Cansados, aos poucos os dois times diminuíram o ritmo. O Amazonas ainda teve mais posse de bola, mas sem contundência nas finalizações. O Guarani se resguardou e levou um ponto para casa.

No domingo, em Campinas, o Guarani recebe o Brusque, a partir das 16 horas, pela 18ª rodada. O Amazonas vai até Goiânia para enfrentar o Goiás, segunda-feira, a partir das 21 horas.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 1 GUARANI

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel (Luan Santos), Miranda, Iván Alvariño (Renan Castro) e Fabiano; Jorge Jiménez (Erick Varão), Caun Barros e Rafael Tavares (Diego Torres); Ênio (Cocote), Sassá e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda.

GUARANI - Vladimir; Pacheco (João Victor), Renê Santos, Lucas Adell, Matheus Salustiano e Vinícius Yuji (Pedro Manoel); Gabriel Bispo (Lucas Araújo), Matheus Bueno e Luan Dias (Reinaldo); Caio Dantas e Airton (Marlon Douglas). Técnico: Pintado.

GOLS - Airton, aos 46, e Sassá, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pacheco, Gabriel Bispo, Matheus Salustiano e Luan Dias (Guarani) e Jorge Jiménez (Amazonas).

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).