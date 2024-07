Goiás busca entrar no G-4 e trio tenta se afastar da zona de rebaixamento da Série B

O Goiás tem a chance de retornar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, no encerramento da 17ª rodada. O time esmeraldino recupera a quarta posição, ocupada pelo Novorizontino, caso derrote o CRB, no estádio da Serrinha. O outro duelo do dia é entre Ceará e Botafogo, que buscam se afastar da zona de rebaixamento.

Com 24 pontos, o Goiás aparece no meio da tabela, três a menos do que o Novorizontino. No entanto, o time levaria a melhor no saldo de gols em caso de empate na pontuação, já que tem sete de saldo, contra apenas dois do time paulista.

O Goiás, no entanto, enfrenta o CRB, que vem em ascensão após deixar a zona de rebaixamento. Na última rodada, o time goiano fez 3 a 2 no Guarani. Já a equipe alagoana bateu o Ituano por 1 a 0.

Ceará e Botafogo lutam por voos maiores na Arena Castelão. O time cearense tem 22 pontos e vem de vitória sobre o Avaí por 1 a 0. Já seu rival aparece dentro da zona de rebaixamento, com 18. Na rodada passada, empatou com o Brusque por 2 a 2. São quatro jogos sem vitória no torneio.

Uma vitória do Botafogo, inclusive, ligaria o sinal de alerta do Ceará, que começou a competição com a expectativa de brigar pelo acesso, até por isso os três pontos são importantes. Um triunfo também colocará o time paulista fora da degola.

Há, no entanto, um tabu incomodando o time paulista. Nunca antes o Botafogo venceu o Ceará. Foram quatro jogos, com três vitórias do time nordestino e um empate.