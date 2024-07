Andy Murray anuncia desistência do tênis na categoria simples em Paris-2024

O tênis nos Jogos Olímpicos de Paris sofreu mais uma baixa de peso. Depois do italiano e número 1 do mundo Jannik Sinner, o britânico Andy Murray anunciou que não vai mais disputar a categoria simples.

Em comunicado feito nesta quinta-feira, momentos antes do sorteio das chaves do tênis, Andy Murray disse que tomou a decisão para focar na disputa das duplas, onde terá Daniel Evans como companheiro.

"Tomei a decisão de me retirar das simples para me concentrar nas duplas com Dan. Nossos treinos têm sido ótimos e estamos jogando bem juntos", disse o ex-número 1 do mundo em tom bastante resignado.

Bicampeão olímpico - Londres-2012 e Rio-2016 - e prata nas duplas mistas em 2012, Andy Murray tem 37 anos e anunciou, na última terça-feira, que vai se aposentar depois dos Jogos de Paris.

Um dos maiores jogadores da história do tênis, o britânico vem sofrendo com problemas físicos nos últimos anos. Em junho, Murray abandonou o jogo contra Jordan Thompson, na segunda rodada do ATP 500 de Queen's, devido a uma lesão nas costas.

Na sequência, o britânico desistiu de jogar o simples em Wimbledon - onde foi bicampeão - e disputou apenas as duplas ao lado do irmão Jamie Murray, sendo eliminado logo na primeira rodada.