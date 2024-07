Nadal é confirmado em duplas, mas participação em simples em Paris-2024 ainda é incerta

Com duas medalhas olímpicas de ouro no currículo, o tenista espanhol Rafael Nadal está confirmado para a disputa da chave de duplas nos Jogos de Paris-2024, mas sua participação em simples ainda não é certa.

"Rafa estará em duplas amanhã (sábado) porque treinou bem hoje", afirmou o capitão da Espanha, David Ferrer. "Duplas requer menos intensidade que simples, no qual tem que estar muito bem preparado fisicamente e em plenas condições."

Os duplistas espanhóis treinaram na manhã desta sexta-feira na Philippe Chatrier, quadra central do complexo de Roland Garros, com teto fechado por causa da chuva. Nadal usava um grande curativo na coxa direita, mas se movimentou normalmente.

Na quinta-feira, o ex-número um do mundo tinha um treino programado com o alemão Alexander Zverev, mas não compareceu. Depois Carlos Moyá, técnico de Nadal, afirmou que o tenista tinha sofrido um pequeno contratempo e que o recomendado era descansar. "Não posso assegurar nada. Temos que esperar", afirmou Moyá na ocasião.

Nadal, 38, treinou ao lado de Carlos Alcaraz, seu companheiro de duplas. Eles venceram Pablo Carreño e Marcel Granollers, a outra parceria espanhola, por 6/3. Nadal e Alcaraz estreiam neste sábado contra os argentinos Máximo Gonzales e Andres Molteni, dupla cabeça de chave número 6.

Em simples, o primeiro adversário de Nadal é o húngaro Marton Fucsovics, 49º do ranking. Campeão olímpico em duplas na Rio-2016 e em simples em Pequim-2008, Nadal conquistou Roland Garros, onde acontece o torneio olímpico, 14 vezes, mas atualmente ocupa apenas a 161ª posição do ranking após sofrer com lesões.