Southampton anuncia acerto com Welington e Juan, do São Paulo

O Southampton anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acerto com o lateral-esquerdo Welington e com o atacante Juan, ambos do São Paulo. O clube inglês tem pré-contrato com os dois jogadores e, em seu site oficial, informou que conta com eles a partir de janeiro, na próxima janela de transferências.

"O Southampton Football Club tem o prazer de anunciar que acertou termos pessoais com dois jogadores do São Paulo, Welington e Juan. Ambos os jogadores assinaram acordos de pré-contrato com o Southampton que os farão se juntar ao clube em janeiro, quando seus contratos atuais com o time do Campeonato Brasileiro expirará", informou o clube que disputa o Campeonato Inglês.

Da dupla, apenas Welington é titular atualmente na equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía. E, no momento, o time brasileiro não conta com reservas à altura do jogador. Já Juan é reserva e não vem sendo acionado com frequência pelo técnico argentino. Portanto, num eventual interesse do Southampton em antecipar a chegada de ambos os atletas, o São Paulo deve impor resistência diante da partida de Welington.

Em seu site, o clube inglês exaltou a sequência de jogos do lateral pelo São Paulo e os títulos que já ostenta, mesmo tendo apenas 23 anos. "Ele já disputou 150 partidas pelo São Paulo, incluindo vitórias na final da Copa do Brasil em 2023 e na final da Supercopa do Brasil, em 2024. Ele também representou a seleção brasileira nas categorias Sub-20 e Sub-23."

CHEGADA

Se o clube corre o risco de perder dois jogadores nos próximos meses, por outro lado o São Paulo conta com um reforço a partir desta sexta, quando apresentou o volante Marcos Antônio. O jogador chega por empréstimo da Lazio, da Itália, e ficará no clube por um ano. Ele foi contratado para suprir a ausência de Alisson, que sofreu grave lesão no tornozelo e só voltará ao time no ano que vem.

"Estou feliz por defender esta camisa. Vou procurar me adaptar o mais rápido possível para ajudar a todos", disse o jogador de 24 anos. "Desde quando eu comecei a jogar, sempre procurei fazer o que o professor me pede, então me sinto pronto para qualquer desafio. Espero poder ajudar o mais rápido possível", declarou.