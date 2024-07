Olimpíada de Paris-2024 tem primeiro caso de doping; saiba em qual modalidade

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 registraram o primeiro caso de doping na manhã desta sexta-feira, antes mesmo do início oficial do evento. A Agência Internacional de Testes (ITA) comunicou que o judoca iraquiano Sajjad Sehen testou positivo para uma substância proibida.

Em exame realizado no dia 23 de julho, o atleta iraquiano testou positivo para metandienona e boldenona, que são esteroides anabolizantes proibidos pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

"O atleta foi informado do caso e suspenso provisoriamente até a resolução do assunto de acordo com o Código Mundial Antidoping e as regras antidoping do COI aplicáveis aos Jogos Olímpicos de Paris-2024", comunicou a ITA. "Isso significa que o atleta está impedido de competir, treinar ou participar de qualquer atividade durante os Jogos Olímpicos de Paris", completou.

Sajjad Sehen tem o direito de solicitar uma contraprova, mas não vai participar da Olimpíada. O judoca iraquiano competiria na categoria até 81kg.