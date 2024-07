Torcedores da Ponte picham estádio Brinco de Ouro, do Guarani: 'Série C'

O estádio Brinco de Ouro da Princesa amanheceu pichado nesta sexta-feira. Devido à situação da equipe, na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, torcedores da Ponte Preta resolveram provocar o rival com um possível rebaixamento à Série C.

Os envolvidos na pichação ainda não foram identificados, mas a assinatura é de uma torcida organizada da Ponte Preta. Nenhum dos clubes se pronunciou até o momento sobre o ocorrido. No entanto, os muros já foram restaurados.

Com uma vitória em 17 jogos, o Guarani é o lanterna da Série B, com apenas oito pontos, contra 19 da Chapecoense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Ainda buscando se recuperar e afastar a pressão sobre o técnico Pintado, que ainda não venceu no comando do Guarani.

Neste domingo, às 16h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani tenta a reabilitação diante do Brusque, outro time ameaçado de rebaixamento. A partida é válida pela 18ª rodada.