Por que delegação do Brasil não ficou até o final da cerimônia de abertura da Olimpíada?

Logo após finalizar sua passagem de barco pelo Rio Sena, toda a delegação de atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) retornou para a Vila Olímpica, nos arredores de Paris, e não ficou até o fim para assistir ao restante da cerimônia de abertura da Olimpíada.

A razão para a saída dos atletas brasileiros do evento foram as condições climáticas na capital francesa, que está sob forte chuva nesta sexta-feira. Durante quase todo o período do desfile de barcos, que transportaram todas os países durante a cerimônia, estava chovendo.

Visando o descanso e a preservação da saúde dos competidores do País, o chefe da missão brasileira, Rogério Sampaio, orientou que os brasileiros retornassem para a Vila. Não houve orientação geral para que todos os países saíssem da cerimônia de abertura após a passagem pelo Rio Sena.

Parte da delegação do Brasil já não compareceu à cerimônia na capital francesa. O time de vôlei feminino, por exemplo, anunciou há alguns dias que não participaria do evento. Isso porque o Brasil estreia na modalidade na segunda-feira, contra o Quênia, às 8h (horário de Brasília).

Diante da possibilidade de ficarem algumas horas em pé, as jogadoras do time de vôlei optaram por não participarem. A decisão teve o aval do treinador José Roberto Guimarães. "Eu tinha a minha opinião, mas tem que deixar o grupo escolher. Elas decidiram não participar, porque sabem que 7, 8 horas em pé é cansativo e elas precisam ter energia acumulada para os jogos. Elas escolheram não e eu levantei a mão para o céu, se não eu seria voto contra e eu não quero esse embate. Está todo mundo pensando no mesmo caminho", disse o treinador à Cazé TV.

Já o time de futebol feminino desistiu de comparecer ao desfile por conta de questões logísticas, somadas ao fator de descanso físico. Após vencerem a Nigéria por 1 a 0 na quinta-feira, na cidade de Bourdeaux, na estreia da modalidade, as jogadoras tiveram dificuldade de retornar à Paris por conta dos problemas nos trens do país.

Incêndios na fiação dos trilhos interromperam a locomoção dos veículos e causaram confusão e transtornos para todos que usariam os trens, que era o caso da seleção feminina de futebol. A próxima partida do Brasil será no domingo, contra o Japão.