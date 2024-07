Ministério faz post racista sobre delegação brasileira na Cerimônia de Abertura e se desculpa

O Ministério do Esporte deu uma baita bola fora nesta sexta-feira. Em tempos de luta contra discriminação racial e de gênero, a entidade governamental usou a imagem de um macaco com um chapéu em um barquinho para simular a delegação brasileira aguardando o desfile da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, no Rio Sena. Após repercussão negativa, se desculpou e tirou o post do ar.

O post causou enorme desagrado e muitas cobranças, com muitos brasileiros cobrando até por demissão de quem realizou a postagem. O Ministério do Esporte rapidamente apagou a citação, em um "mea-culpa."

Na legenda do post racista, no X, antigo Twitter, os dizeres: "Todo mundo aguardando o nosso barco". Após a mensagem ser apagada, o Ministério do Esporte continuou fazendo citações da cerimônia. "Chegou o nosso barco", postou, com um emoji sorrindo e de felicidade.

"Nossos porta-bandeiras estão conduzindo essa festa lindamente. No barco do Brasil só tem espaço para alegria,. Vamos com tudo", prosseguiu, com imagens da deleção nacional bastante festiva, antes de soltar nota reprovando a atitude.

"O Ministério do Esporte reconhece e lamenta profundamente o erro cometido ao publicar uma imagem inadequada em nossas redes sociais na data de hoje, antes da cerimônia de abertura da Olimpíada. A publicação foi imediatamente retirada do ar, devido à sua conotação insensível e ofensiva.

"Entendemos que a imagem carrega conotações racistas históricas e perpetua estereótipos prejudiciais. O Ministério do Esporte reconhece que essa publicação foi um erro grave e incompatível com os valores que defendemos. Lamentamos profundamente por qualquer ofensa causada e estamos empenhados em garantir que algo semelhante não ocorra novamente", se desculpou o órgão.

"Reafirmamos nosso compromisso inabalável no combate ao racismo e a qualquer forma de preconceito. O Ministério está implementando medidas rigorosas para garantir que nossa comunicação institucional seja sempre guiada por princípios de respeito, inclusão e diversidade", seguiu a nota oficial. "Estamos revisando nossos processos internos e oferecendo treinamento contínuo a nossa equipe para garantir que todas as nossas comunicações futuras reflitam nosso compromisso com a justiça social e a igualdade."