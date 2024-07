Boxe brasileiro adota postura 'pés no chão' e aposta em dois pódios em Paris-2024

O boxe brasileiro vai brigar por duas medalhas na Olimpíada de Paris-2024. A previsão é do técnico Mateus Alves, que considera a competição deste ano muito mais difícil do que a disputada há três anos em Tóquio, quando o Brasil subiu três vezes no pódio, com Hebert Conceição, Beatriz Ferreira e Abner Teixeira.

"Prognóstico antes do sorteio é de duas medalhas. O nível neste ano é de que as chaves estão super complicadas. E vemos duas medalhas como positivo. Os Jogos Olímpicos não são Pan-Americanos e muito menos Sul-Americanos", disse o treinador, ao relativizar as conquistas brasileiras na última Olimpíada.

"E em Tóquio as equipes estavam muito prejudicadas pela pandemia, a gente conseguiu manter o nível de treino e condições, muitos países chegaram a ficar um ano sem reunir a equipe. Este ano todos estão com as mesmas condições para se preparar e vemos como um nível de dificuldade muito maior", continuou Mateus.

O técnico apontou os nomes dos atletas candidatos a conseguir medalha no ringue francês. "Bia consideramos com uma das medalhistas. Abner, Keno (Marley), Bolinha (Luiz Oliveira), Juci (Jucielen Romeu), Bárbara (Santos) e Carol (Caroline Almeida) vão brigar por medalha."

Desde Londres-2012, o boxe brasileiro conquista medalhas em Jogos Olímpicos. Considerando as últimas três edições, foram sete pódios ao todo: dois ouros, duas pratas e três bronzes. No retrospecto dos Campeonatos Mundiais, foram conquistadas 16 medalhas entre 2009 e 2023. No ciclo olímpico de Paris-2024, foram sete medalhas mundiais, uma de ouro, três de prata e três de bronze.