Verstappen lidera 3º treino livre do GP da Bélgica marcado por chuva e bandeira vermelha

Max Verstappen conseguiu se aproveitar das poucas voltas realizadas no terceiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1 para cravar o melhor tempo, neste sábado. O tradicional Circuito de Spa-Francorchamps foi castigado pela chuva, que fez a direção de prova aplicar a bandeira vermelha após Lance Stroll rodar e bater a dianteira do carro na curva Raidillon. Após a liberação, os pilotos optaram por não se arriscar no traçado molhado.

No pouco tempo que esteve na pista, Pierre Gasly conseguiu surpreender ao ficar na terceira posição, atrás também de Oscar Piastri, da McLaren e vencedor do último GP de Fórmula 1, na Hungria, domingo passado. Lando Norris, sensação da temporada, ficou em quarto.

Após o choque de Stroll, a direção de prova autorizou o retorno à pista, mas ninguém quis se arriscar devido às más condições, o que resultou em uma nova bandeira vermelha. Depois de um novo período de paralisação, o safety car foi chamado para testar o traçado e deu novamente "carta branca" aos pilotos.

Sem a chuva dar trégua, Carlos Sainz resolveu se arriscar a dois minutos do fim da prova, mas acabou indo para a brita e acabou ficando sem tempo, assim como Kevin Magnussen e George Russell.

Quem mostrou certa evolução nesse pouco período de testes foi a Alpine, que teve ainda Esteban Ocon no quinto lugar.

Confira o resultado do 3º treino livre do GP da Bélgica:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 2min01s565

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 2min02s998

3º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 2min03s175

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 2min03s372

5º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 2min05s250

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 2min06s033

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 2min06s037

8º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 2min06s037

9º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 2min06s751

10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 2min07s103

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 2min07s443

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 2min08s040

13º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 2min08s071

14º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 2min08s410

15º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 2min09s444

16º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 2min11s109

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 2min11s220

18º - George Russell (ING/Mercedes), sem tempo

19º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), sem tempo

20º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), sem tempo