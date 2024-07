Quem é Guilherme 'Cachorrão', o brasileiro que vai da piscina ao Rio Sena na Olimpíada

Guilherme Costa, o Cachorrão, vai ser o primeiro brasileiro a competir na natação e nas águas abertas em uma edição de Olimpíada. As chances concretas de medalha estão nas piscinas, mas o carioca de 25 anos quer aproveitar ao máximo a oportunidade que terá de competir no Rio Sena. Há um pé atrás com toda a discussão sobre a qualidade das águas, mesmo depois de a prefeita de Paris nadar no local para assegurar que a promessa de limpeza foi cumprida. De qualquer forma, a empolgação do brasileiro continua intacta.

"É estranho estar próprio em um dia e em outro, não. Vi que tem um plano B, para fazer em outro local caso esteja impróprio. Mas muda um pouco, porque se trocar o local, muda do dia 9 para o dia 12. Para mim, não seria tão ruim mudar porque eu quero aproveitar os dias entre a piscina e a maratona (aquática) para subir meu volume de treino de novo, para chegar melhor à maratona", contou Cachorrão ao Estadão, em entrevista antes de embarcar para Paris.

A oportunidade de disputar os 10 km das águas abertas veio por causa de uma regra extraordinária estabelecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Se um país não tiver um representante na prova, permite-se que nadadores com índices nos 800 metros e 1.500 metros na piscina se inscrevam. É o caso de Guilherme Costa, que mal teve como se preparar para a prova adicional.

"Não tive praticamente nada de treino. Eu sei que eu aguento nadar a prova, eu vou conseguir. A única preparação que eu faço um pouquinho é tentar observar um pouco. Minha maior dificuldade é me posicionar melhor na prova. Eu nadei uma Copa do Mundo e senti isso. Eu liderei quase a prova inteira e no final acabei sentindo muito, acho que por acabar me posicionando mal. Sempre tinha gente do meu lado, se aproveitando do meu vácuo, e eu fui cansando. O principal é saber me posicionar bem, porque é uma prova muito imprevisível. Se eu estiver no pelotão da frente no final, tudo pode acontecer", avalia.

O que acontecer no Rio Sena é bônus. Subir ao pódio em sua especialidade é o foco de Cachorrão, que disputou os 400 metros livre neste sábado e avançou à final. No Mundial deste ano, bateu na trave e ficou em quarto lugar, como aconteceu no Mundial de 2023. Na edição de 2022, foi bronze. Em termos de disputas sul-americanas, tem sido soberano, como mostrou com quatro ouros nos Jogos Pan-Americanos (400m, 800m, 4x200m e 1500m).

O nadador acredita que chega mais preparado para brigar pelo pódio em Paris do que estava em Tóquio, disputa à qual chegou com grandes expectativas e se frustrou, pois parou nas semifinais. No Japão, seu melhor resultado foi o oitavo lugar nos 800 metros.

"Acho que por ser minha primeira Olimpíada, eu demorei para entrar na competição. Demorei para entender onde eu estava e acabei dando mole na minha principal prova. Rapidamente, eu consegui passar por cima, porque nos 800 metros eu fui melhor e cheguei à final, mesmo não estando tão bem naquele momento. Acho que foi mais isso de não entrar ligado na competição", diz.

"Meu ciclo como um todo foi mil vezes melhores que o de Tóquio, em que eu tive uma crescente no ano da Olimpíada. No atual ciclo, eu fui em finais em todos os Mundiais. Foi um ciclo muito melhor. Eu não tenho medo da frustração. Estou pensando em vencer sempre isso, não mudou, mas vejo que fui crescendo a cada competição, a cada Mundial, sabendo que ali não era o ponto final. Estou muito satisfeito com o caminho até aqui. Tudo foi pensando em Olimpíada", completa.

Cachorrão vai competir, ainda, em outras três provas: os 200 metros livre, os 800 metros livre e o revezamento. No cenário ideal, ele se vê subindo em dois pódios, embora saiba que as chances não sejam tão grandes.

"400 é o principal, mas me vejo bem no 800 também. É uma prova que fui finalista em Tóquio e tenho muito controle, apesar de não focar muito nela. E o 200 é muito novo para mim. É uma prova que eu tenho que evoluir muito ainda e acredito que no próximo ciclo posso brigar por medalha. Quero me testar em Paris porque sei que posso evoluir muito. Sobre o revezamento, este ano não foi, mas é uma prova muito imprevisível", afirma.