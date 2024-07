Nathalie Moellhausen será operada na segunda-feira para remover tumor após queda em Paris-2024

A esgrimista Nathalie Moellhausen fez uma estreia dramática na Olimpíada de Paris-2024, neste sábado. A brasileira sofreu um mal-estar durante o duelo com a canadense Xiao Ruien na espada e, ao fim do confronto, revelou que será operada para remover um tumor benigno em sua coluna. A cirurgia foi marcada para a segunda-feira, de acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Nathalie descobriu o problema de saúde nesta semana, a poucos dias de estrear em sua terceira Olimpíada da carreira. A atleta de 38 anos passou por uma crise de lombalgia na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos e chegou a ser hospitalizada. Uma ressonância magnética e uma biópsia detectaram um tumor, "com aspectos de benignidade", segundo o COB, na coluna da esgrimista.

Inicialmente, Nathalie foi tratada apenas com analgésicos, de forma a manter suas chances de competir em Paris-2024, como aconteceu neste sábado. Ela acabou sendo derrotada pela rival canadense por 15 a 11, após sofrer um princípio de desmaio durante a disputa e precisar de atendimento médico antes de retomar o duelo.

Demonstrando sinais de que estava sem fôlego, ela proferiu apenas uma frase para a imprensa ao fim da disputa. "Tudo o que eu tenho que dizer será após a cirurgia, semana que vem", afirmou a esgrimista. A operação foi marcada para segunda-feira, dia 29, na capital francesa, onde a atleta mora desde 2006. Os médicos vão remover o tumor e também fazer a descompressão do local.

Integrantes da área de saúde do COB foram ao hospital durante a internação da Nathalie na semana passada, estiveram em contato com o médico particular da atleta e a própria Nathalie e têm monitorado toda a situação de perto.

Segundo o COB, a atleta optou por voltar ao hospital para ser reavaliada por seu médico logo após a estreia na Olimpíada. Ela foi acompanhada pelos médicos do comitê em sua ida ao hospital neste sábado.

Nascida em Milão, Nathalie é filha de um alemão e de uma brasileira. Ela é o principal nome da esgrima nacional e já adulta obteve a cidadania brasileira, decidindo representar o País nas competições. Ela foi campeã mundial de esgrima em 2019 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado. Seu melhor resultado em Olimpíada é a fase de quartas de final nos Jogos do Rio-2016.