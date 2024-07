Corinthians tem retorno de dupla e Romero comemora 'momento especial' no clube

Com o retorno do zagueiro Gustavo Henrique e do volante Alex Santana, suspensos no empate por 2 a 2 com o Grêmio, o Corinthians encerrou neste sábado, a preparação para o duelo com o Atlético-MG, marcado para este domingo, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada. Por outro lado, o técnico Ramón Díaz não terá Cacá pelo acúmulo de cartões amarelos.

A equipe corintiana iniciou o sábado com informações táticas através de vídeos na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Após uma ativação física executada na academia, o elenco foi dividido em dois grupos. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Grêmio fez um trabalho de recuperação. O restante do elenco realizou jogos em campo reduzido e finalizações.

A partida terá um contexto especial para o atacante Romero. Além de ser o primeiro jogo do Corinthians na Arena MRV, o paraguaio completará 300 jogos com a camisa alvinegra ao entrar em campo diante do Atlético-MG. O jogador se vê em um "momento especial" na equipe do Parque São Jorge.

"Será um jogo difícil, o Atlético é um rival difícil. Mas será um jogo especial. É especial completar 300 partidas dentro do clube. Não imaginava, é muito tempo, são muitos jogos. Por tudo que passei aqui, vai ser diferente. Tomara que a gente comemore com uma vitória dentro da casa do Atlético. Dedico esse momento aos meus companheiros, aos funcionários, e à minha família que sempre me dá suporte", disse o atacante.

Um provável Corinthians para a partida tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique (Ryan); Matheuzinho, Raniele, Alex Santana, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

Vindo de duas vitórias sobre Criciúma (2 a 1) e Bahia (1 a 0), e um empate com o Grêmio (2 a 2), o Corinthians soma 19 pontos, quatro a mais do que o próprio time gaúcho que vem tentando engatar uma reação na competição para sair das últimas colocações da tabela.