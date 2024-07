André e George ignoram Torre Eiffel e tiram peso das costas com triunfo no vôlei de praia

Primeiros brasileiros a competir na arena de vôlei de praia, nos Jogos de Paris, George e André comemoraram a vitória sobre a dupla marroquina Abicha/Elgraoui por 2 sets a 0, neste sábado. Para alcançar o resultado positivo, a dupla precisou de máxima concentração e mal reparou a imponente Torre Eiffel, diante da qual está instalada a arena de vôlei de praia.

"A arena é linda, mas na hora do jogo não vi Torre Eiffel nenhuma. Só olhei para a arquibancada quando acabou. Aí vibrei e comemorei", disse André. "Estava tão ansioso para jogar, para fazer o melhor, que tudo o que está em volta fica branco. O foco é na quadra, porque se parar para ficar deslumbrado com o visual, o jogo não acontece", afirmou George.

Além dos marroquinos, a dupla brasileira teve de superar a ansiedade da estreia na Olimpíada de Paris. Depois de um set inicial equilibrado (21/18), os brasileiros deslancharam na segunda parcial, vencendo por ampla vantagem de 21 a 10.

"A gente já esperava uma certa dificuldade no primeiro set, com a questão da ansiedade, de não conhecer o outro time, de se adaptar à arena. No segundo set, melhoramos no saque, no bloqueio e foi mais tranquilo", afirmou André. "São os nossos primeiros Jogos Olímpicos, foi a primeira vez jogando nessa arena, contra um time sobre o qual não tínhamos muita informação. Para uma estreia, foi muito positivo. No segundo set, saiu um pouco o peso da estreia e nossa estratégia passou a funcionar", completou George.

Terceira melhor dupla masculina do ranking mundial, a parceria brasileira volta à arena na segunda-feira, pelo Grupo D, diante dos cubanos Díaz/Alayo, que na estreia superaram os norte-americanos Partain/Benesh.

"Cada jogo é uma final. Daqui para a frente, são times que a gente enfrenta em finais e em semifinais do Circuito Mundial. São jogos importantes, para ganhar confiança, ganhar ritmo e sair bem na primeira fase", comentou André.