Mesmo sem técnico, Sport vence a Ponte Preta e entra no G-4 da Série B

Sob comando de um técnico interino, o Sport conquistou uma importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater, por 3 a 1, a Ponte Preta, neste sábado, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 18ª rodada. O jogo foi equilibrado e estava empatado até os 38 minutos do segundo tempo, quando o time da casa ficou na frente. Nos acréscimos, fechou o placar.

O técnico Guto Ferreira, contratado para substituir o argentino Mariano Sozo, assistiu ao jogo de um camarote. Na banco de reservas esteve o auxiliar César Lucena. Fazia 13 jogos que o Sport não marcava mais de um gol numa partida e esta vitória deixou o time dentro do G-4 - zona de acesso - com 28 pontos e dois jogos a menos que seus concorrentes diretos.

A Ponte Preta, que jogou bem e recebeu elogios da imprensa pernambucana, segue sem vencer como visitante. Continua com 23 pontos e, agora, em 12º lugar.

Com o apoio da torcida, o Sport iniciou o jogo com uma forte pressão para forçar o erro na saída de bola da Ponte Preta. A bola ficou rondando a área visitante, até que saiu o primeiro gol aos 24 minutos.

O lance começou pelo lado esquerdo com Dalbert, que fez o passe para o chute de Lenny Lobato. A bola bateu na defesa e no rebote, na frente da área, Fabricio Dominguez bateu forte de primeira.

O Sport continuou dominando as ações em campo e deu a impressão de que poderia ampliar o placar. Aos poucos, porém, a Ponte Preta equilibrou as ações, com a bola chegando nos pés do meia Élvis. O empate, porém, saiu somente aos 47 minutos. Élvis, do lado direito do ataque, cobrou falta em curva e Jeh subiu entre dois zagueiros, Luciano Castán e Alisson Cassiano, e cabeceou no canto alto de Caíque França.

O gol gerou insatisfação da torcida, que vaiou os jogadores pernambucanos na saída para os vestiários. No reinício do segundo tempo, o Sport, de novo, tentou fazer pressão no ataque, mas desta vez encontrou a defesa da Ponte Preta bem armada.

Na ânsia de ir à frente, o Sport permitiu os contra-ataque da Ponte Preta, que desperdiçou duas chances com Jeh. Nas duas vezes ele teve a oportunidade de tocar para o lado, porém, tentou o chute e errou. Na primeira, com Igor Inocêncio na esquerda, e a segunda, no lado direito, com João Gabriel.

O Sport, apesar do domínio da bola, não chegou em boas condições de finalizar com perigo. A Ponte Preta perdeu a melhor chance de gol aos 35 minutos, quando Alisson Cassiano errou um recuo para o goleiro e Jeh entrou na área sozinho. O atacante bateu forte e Caíque França fez grande defesa ao mandar a bola para escanteio.

Fabrício Dominguez calou as vaias da torcida, ao marcar o segundo gol aos 38 minutos. Após troca de passe no ataque, a bola ficou para o volante na meia-lua da área. Ele levantou a cabeça, bateu de curva no canto esquerdo de Pedro Rocha.

Nos últimos minutos, o técnico Nelsinho Baptista ainda tentou colocar a Ponte Preta no ataque, mas daí não teve mais chances. Nos acréscimos aconteceu um lance curioso. O goleiro Pedro Rocha sofreu uma falta na linha de gol cometida por Alisson Cassiano. Na bronca ele saiu atrás do adversário e deu um soco no corpo dele.

O goleiro foi expulso e como a Ponte Preta não poderia mais fazer substituição, o atacante Renato foi improvisado no gol nos minutos finais. O Sport aproveitou e marcou o terceiro gol, aos 53 minutos, quando Romarinho fez jogada individual dentro da área, driblou dois marcadores e chutou em cima de Renato que rebateu com os pés. A sobra, porém, ficou para Tití Ortiz que bateu forte no canto.

O árbitro gaúcho Lucas Guimarães Rechatiko Horn, porém, fez uma lambança. Chamado pelo VAR para checar uma falta antes do gol em cima de Jeh, da Ponte Preta. Havia, portanto, a chance do gol ser anulado. Após analisar o lance no vídeo, na beira do gramado, o árbitro não sinalizou corretamente a sua decisão e por alguns minutos ficou no ar se o gol tinha sido validado. Em seguida, o árbitro já indicou o final do jogo.

Até mesmo o quarto árbitro Tiago Nascimento dos Santos (PE) não sabia tirar a dúvida sobre o resultado final, confirmado somente após a saída do trio de campo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 1 PONTE PRETA

SPORT - Caíque França; Palacios (Fabinho), Alisson Cassiano, Luciano Castán e Dalbert; Felipe, Fabrício Dominguez e Lucas Lima; Chrystin Barletta (Romarinho); Zé Roberto (Gustavo Coutinho) e Lenny Lobato (Tití Ortiz). Técnico: César Lucena (auxiliar)

PONTE PRETA - Pedro Rocha; João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Dudu Vieira (Renato), Castro e Élvis; Matheus Régis (Dodô), Jeh e Éverton Brito (Iago Dias). Técnico: Nelsinho Baptista.

GOLS - Fabrício Dominguez, aos 24, e Jeh, aos 47 minutos do primeiro tempo. Fabricio Dominguez, aos 38, e Títi Ortiz, aos 53 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Alisson Cassiano (Sport) e Mateus Silva (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Pedro Rocha (Ponte).

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

RENDA - R$ 231.940,00.

PÚBLICO - 14.037 torcedores.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).