Abel reconhece mau momento do Palmeiras e pede mais trabalho: 'Temos que aguentar e assumir'

"Acho que o torcedor é soberano (em relação aos protestos). Hoje ele tem esse direito. Não produzimos o que tínhamos que produzir", esse foi o tom da coletiva do técnico Abel Ferreira após a derrota de 2 a 0 para o Vitória neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, em pleno Allianz Parque.

Bastante irritado com a atuação do time, o comandante palmeirense não engoliu o resultado negativo. Para ele, o que resta agora é trabalhar, entender que o time realmente não está vivendo um bom momento.

"Este jogo tinha que ser encarado como uma decisão. Não podíamos perder. Agora é aguentar e assumir (a má fase). Continuar a trabalhar. Escolher os jogadores focados e concentrados nos objetivos da equipe. Este resultado foi muito duro", disse.

A derrota deixa o time paulista estacionado nos 36 pontos. Pior, acentua ainda uma queda de rendimento da equipe em um período de jogos decisivos. Nas últimas quatro partidas, foram três derrotas e apenas uma vitória.

No meio de semana, o Palmeiras precisa virar a chave. O time paulista enfrenta o Flamengo no primeiro duelo de dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã.

"Agora é preparar o nosso time para essa Copa do Brasil. Acreditar nos nossos jogadores. Fazer muitos treinos de finalização. Criamos, mas não conseguimos fazer gols antes dos nossos adversários. Temos que ser eficientes", disse o comandante palmeirense

No campo, o cenário também foi de desolação. O atacante Rony bem que tentou achar uma explicação para a derrota, mas no final acabou pedindo desculpas para a torcida pelo mau resultado dentro de casa.

"É pedir desculpas. A cobrança entre nós jogadores é muito grande. Perdemos uma partida que não poderíamos ser derrotados. Mas temos que virar a página. Quarta-feira temos uma decisão pela frente", afirmou o jogador em referência ao encontro com o Flamengo.

Ao ser questionado se o técnico Abel Ferreira agiu corretamente ao não escalar a força máxima, o atacante preferiu não entrar na área de trabalho do treinador. "O Abel confia nos jogadores, confia no elenco. São muitos jogos. Hoje fizemos um primeiro tempo consistente, mas depois do intervalo ficamos abaixo. Eles fizeram o gol, fomos para cima, eles definiram a partida", disse o jogador.