Mata-mata da Série D começa com sete empates e três vitórias de times visitantes

A segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a fase de mata-mata, começou neste sábado com dez jogos e muito equilíbrio. Foram registrados sete empates e três vitórias de visitantes: Brasiliense, Maringá e Brasil de Pelotas. Entre os paulistas, derrota do Água Santa em casa e empate da Inter de Limeira fora.

Os jogos de volta serão disputados no outro final de semana. Os times que tiveram maior saldo de gol agregado vão chegar às oitavas. Em caso de igualdade, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Quem venceu nesta primeira rodada entra com boa vantagem para a segunda. É o caso do Brasiliense que fez 2 a 0 em cima do Real Noroeste, no Espírito Santo. Agora pode perder na volta por até um gol de diferença.

Mesma vantagem para o Maringá que fez 4 a 2 sobre o Nova Hamburgo, no Estádio do Vale, e pode também perder por um gol no jogo de volta no Paraná.

O Brasil de Pelotas surpreendeu O Água Santa, ao vencer por 2 a 1, em Diadema (SP), e agora joga pelo empate no Sul.

A Internacional de Limeira segurou o empate sem gols com o Avenida-RS, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS) e deixou para confirmar sua vaga em casa, no Limeirão. Quem vencer avança.

Outros quatro jogos terminaram 0 a 0. Na Bahia, Jacuipense-BA e Iguatu-CE; em Tocantins, Tocantinópolis e Manauara-AM; no Mato Grosso, Mixto e Portuguesa-RJ. Dois jogos terminaram iguais pela contagem mínima, ambos no Amazonas: Manaus diante do Maranhão-MA e Princesa dos Solimões-AM contra o Altos-PI.

A rodada vai ter outros seis jogos neste domingo. Esta rodada de ida reúne 32 clubes divididos em 16 grupos de dois. A rodada de volta vai ocorrer no próximo fim de semana. Em caso de empate no placar agregado, a vaga para as oitavas de finais será definida nos pênaltis.

Confira os jogos de ida do mata-mata:

SÁBADO

Jacuipense-BA 0 x 0 Iguatu-CE

Tocantinópolis-TO 0 x 0 Manauara-AM

Real Noroeste-ES 0 x 2 Brasiliense-DF

Novo Hamburgo-RS 2 x 4 Maringá-PR

Princesa de Solimões-AM 1 x 1 Altos-PI

Mixto-MT 0 x 0 Portuguesa-RJ

Água Santa-SP 1 x 2 Brasil de Pelotas-RS

Manaus-AM 1 x 1 Maranhão-MA

América-RN 1 x 1 Retrô-PE

Avenida-RS 0 x 0 Inter de Limeira-SP

DOMINGO

16h

ASA-AL x Altos-PI

Atlético-CE x Itabaiana-SE

Costa Rica-MS x Cianorte-PR

17h

River-PI x Porto Velho-RO

CRAC-GO x Nova Iguaçu-RJ

18h

Itabuna-BA x Anápolis-GO