Mariana Pistoia perde na esgrima e é eliminada em Paris; Meyer fica em 38º no tiro esportivo

Em sua primeira Olimpíada, a esgrimista Mariana Pistoia, número 65 do mundo no ranking da Federação Internacional de Esgrima (FIE), foi surpreendida pela atleta da Filipinas, Samantha Kyle Catantan, 266º do mundo, por 15 toques a 13 no florete. A brasileira chegou a estar na frente do placar, mas levou a virada após a adversária receber atendimento médico por causa de dores no joelho.

Pistoia começou bem o confronto e chegou a abrir três toques de vantagem, mas baixou a guarda após a adversária receber atendimento médico. Catantan voltou de uma forma mais agressiva e deu três toques consecutivos no fim para confirmar a vitória por 15 a 13.

O Brasil volta à pista do Grand Palais nesta segunda-feira, quando Guilherme Toldo, número 27 do mundo, estreia na competição individual de florete. Toldo enfrentará o chinês Ziwei Mo, número 15 do mundo, a partir das 8h05 (horário de Brasília). O jogo acontece na pista amarela.

GEOVANA MEYER CAI NO TIRO ESPORTIVO

No tiro esportivo, Geovana Meyer foi eliminada na fase classificatória da carabina de ar de 10 metros ao terminar a prova na 38ª colocação. Apenas as oito primeiras colocadas avançaram para as finais.

Ele somou 623,5 pontos. A sul-coreana Hyojin San liderou a disputa com 634,5. A brasileira, no entanto, tem mais uma chance de medalha. Ela retorna à disputa na quinta-feira, às 7h (horário de Brasília), para a classificatória da carabina de 50 metros três posições.

GIULIA TAKAHASHI PERDE NO TÊNIS DE MESA

A brasileira Giulia Takahashi estreou no individual no tênis de mesa com derrota para a chinesa Sun Yingsha, número 1 do mundo, por 4 a 0, e acabou sendo eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Takahashi tem apenas 19 anos e disputou a sua primeira Olimpíada. Ela perdeu os sets por 11 a 3, 11 a 6, 11 a 6 e 11 a 5, caindo para a favorita à medalha de ouro no tênis de mesa.