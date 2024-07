Willian Lima vai à final do judô e garante a 1ª medalha do Brasil em Paris-2024

Depois de um primeiro dia sem medalhas, o Brasil garantiu neste domingo o primeiro pódio nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O judoca Willian Lima derrotou Gusman Kyrgysbayev, do Casaquistão, e avançou para a final na categoria até 66kg. Assim, garantiu ao menos a medalha de prata para o País.

Aos 24 anos, o brasileiro disputa a primeira Olimpíada de sua carreira. A disputa pelo ouro será ainda neste domingo, às 12h38 (horário de Brasília). Seu adversário será o japonês Hifumi Abe, favorito por ser o atual campeão olímpico da categoria e dono de três títulos mundiais. Ele avançou ao superar o moldávio Denis Vieru.

A primeira vitória do brasileiro na Olimpíada de Paris foi com o emoção, contra o usbeque Sardor Nurillaev, a poucos segundos do fim. Nas oitavas de final, Lima derrotou o turcomeno Serdar Rahimov, que levou três punições, número máximo no judô, o que gera desclassificação. Já nas quartas de final, a vitória veio sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei.

O judoca de Mogi das Cruzes (SP) faturou duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado. Foi prata por equipes mistas e bronze no individual. Ele é treinado por Leandro Guilheiro, dono de duas medalhas de bronze olímpicas (Atenas-2004 e Pequim-2008).