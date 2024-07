Russell suporta pressão de Hamilton e vence o GP da Bélgica de Fórmula 1; Verstappen é o 5º

Com uma estratégia diferente das demais equipes e com apenas uma parada nos boxes, o inglês George Russell conquistou o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, ao suportar a pressão do compatriota Lewis Hamilton, em dia de dobradinha da Mercedes.

O australiano Oscar Piastri completou o pódio em terceiro, seguido pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, e pelo inglês Lando Norris, da McLaren. O mexicano Sergio Pérez viu a pressão aumentar ainda mais na equipe austríaca ao terminar apenas em oitavo, atrás também do espanhol Carlos Sainz Jr, da Ferrari.

Neste domingo, a Mercedes conquistou a sua dobradinha de número 60 na história. A última havia sido no GP de São Paulo de 2022. Na ocasião, a corrida também foi vencida por Russell.

A corrida deste domingo começou com uma largada emocionante. Leclerc se aproveitou de uma disputa entre Hamilton e Pérez para se manter na primeira posição. Saindo da 11ª posição por causa de uma punição por ter trocado a unidade de potência, Verstappen ultrapassou Esteban Ocon e Alexander Albon logo na primeira volta.

A sensação, no entanto, era Hamilton, que não deu a menor chance para Leclerc e passou pelo piloto da Ferrari na terceira volta. Já Norris não foi tão ousado e se complicou na primeira parada. Ele tentou esticar, em mais uma estratégia inesperada da McLaren e acabou voltando atrás de Verstappen.

Após a segunda parada, Hamilton perdeu posição para seu companheiro de equipe, Russell, que foi aos boxes apenas uma vez. Um pouco mais atrás, Piastri e Leclerc travaram uma bela batalha, com o piloto da McLaren sendo mais veloz e assumindo o terceiro lugar.

Enquanto isso, Verstappen continuou segurando Norris e impedindo que o seu principal rival na briga pelo título pudesse disputar posições mais à frente. Já Pérez seguiu decepcionando e sofrendo pressão de Sainz pela sétima posição. O espanhol fez a ultrapassagem na 39ª volta.

No fim, Hamilton foi com tudo para cima de Russell, mas o seu companheiro de equipe da Mercedes suportou a pressão para vencer o GP da Bélgica. Verstappen também conseguiu segurar Norris e fechou em 5º.

A Fórmula 1 entra em recesso de verão europeu a partir de agora e retorna apenas no dia 25 de agosto para o GP da Holanda, no circuito de Zandvoort.

Confira o resultado final do GP da Bélgica de Fórmula 1:

1º - George Russell (ING/Mercedes), em 1h19min57s040

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s526

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1s173

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 8s549

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 9s226

6º - Lando Norris (ING/McLaren), a 9s850

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 19s795

8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 43s195

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 49s963

10º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 52s552

11º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 54s926

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min03s011

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min 03s651

14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min04s365

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min06s631

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1min10min638

17º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1min16s737

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1min26s057

19º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1min28s833

Não completou a prova:

Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber)