Russell é desclassificado e Hamilton herda a vitória do GP da Bélgica de Fórmula 1

Lewis Hamilton é o vencedor do GP da Bélgica. O heptacampeão herdou o primeiro lugar após a desclassificação de George Russell, que havia feito uma estratégia ousada para terminar à frente de seus rivais no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, neste domingo. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) afirmou que o carro do britânico desobedeceu o regulamento técnico ao chegar para a inspeção com sua Mercedes 1,5kg abaixo do peso mínimo.

"Durante a audiência, o representante da equipe confirmou que a medição está correta e que todos os procedimentos necessários foram realizados corretamente. A equipe também reconheceu que não houve circunstâncias atenuantes e que foi um erro genuíno da equipe. Os comissários determinam que o Artigo 4.1 do Regulamento Técnico de Fórmula 1 da FIA foi violado e, portanto, a penalidade padrão para tal infração precisa ser aplicada", diz parte do documento apresentado pela FIA.

Russell havia conquistado a vitória no GP da Bélgica após uma estratégia de parada única, que o fez cuidar de seus pneus duros até a bandeira quadriculada e segurar Hamilton por apenas 0s5. A estratégia, inclusive, pode ter afetado diretamente o peso do carro.

Com a exclusão de Russell, Hamilton herda a vitória no GP da Bélgica, seguido por Oscar Piastri e Charles Leclerc, que volta ao pódio. Max Verstappen subiu para o quarto lugar, e Lando Norris para a quinta colocação.

Os pilotos farão a tradicional pausa do meio do ano e retornarão às pistas no dia 25 de agosto para o GP da Holanda, no circuito de Zandvoort.