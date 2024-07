Keno Marley toma bronca do técnico, vence britânico e fica a uma vitória do pódio em Paris-2024

O boxe brasileiro começou com vitória na Olimpíada de Paris. O peso pesado (até 92 quilos) Keno Marley derrotou o britânico Patrick Brown, por pontos, ao final dos três rounds. Quatro jurados deram a vitória para o brasileiro (todos por 29 s 28), enquanto um viu o adversário melhor no combate (também 29 a 28).

Keno teve de se esforçar muito diante de Brown. O combate foi disputado na curta distância e repleto de golpes violentos. O brasileiro apresentou boa defesa e foi bem nos contra-ataques, mas não se movimentou muito, aceitando a perigosa troca de golpes.

Keno levou vantagem no primeiro e segundo assaltos, mas o técnico Mateus Alves não gostou de sua postura e deu uma bronca no pugilista no intervalo para o terceiro round. Keno voltou aparentemente cansado e perdeu o assalto final.

"Estreia tensa para mim. Já conhecia o adversário, ele era do país que me tirou a medalha da vez passada. Muitos favoritos foram eliminados, mas consegui sair com a primeira luta da equipe brasileira e é importante para todo mundo. Próxima luta é uma nova história, vou estar melhor, mais tranquilo. Eu estava um pouco nervoso, apesar de ser um atleta experiente. É minha segunda vez em Jogos Olímpicos, mas estreia é sempre estreia. Minha próxima luta é um rival que já venci, mas ele é de altíssimo nível", disse o boxeador, que ficou a uma vitória do bronze na Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021.

O brasileiro volta a lutar na quinta-feira, diante do usbeque Lazizbek Mullojono pelas quartas de final. Uma nova vitória vai garantir vaga nas semifinais e pelo menos a medalha de bronze, pois no boxe não há disputa de terceiro lugar. Os perdedores nas semifinais já garantem medalha.

O boxe brasileiro entra no ringue nesta segunda-feira com dois representes com chance de pódio. O superpesado (mais de 92 quilos)) Abner Teixeira, bronze em Tóquio, estreia diante do equatoriano Gerlon Congo, enquanto a peso leve (até 60 quilos) Beatriz Ferreira, prata na última edição dos Jogos Olímpicos, encara a norte-americana Jajaira Gonzalez.