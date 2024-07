Santos sai na frente, cede empate ao CRB no fim, mas mantém folga na liderança da Série B

O Santos deixou escapar a oportunidade de obter mais uma vitória neste domingo, em Maceió, ao ceder o empate de 1 a 1 para o CRB, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em um confronto bastante equilibrado, o time paulista abriu o placar com Serginho já na etapa final. No entanto, Anselmo Ramon, de voleio, decretou a igualdade na partida.

Com o resultado fora de casa, a equipe do técnico Fábio Carille contabiliza 33 pontos e segue isolado na liderança da classificação. Mirassol, Vila Nova e América-MG vem atrás empatados com 29. Já o CRB soma 24 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela.

O final do jogo foi emocionante com as duas equipes se lançando ao ataque a fim de tentar o gol da vitória. Miguelito, que entrou na parte final do confronto, desperdiçou chance clara de assegurar o triunfo fora de casa. Anselmo Ramon, em chute de longe, também ameaçou o gol de Brazão no final.

O Santos volta a jogar pela Série B na próxima sexta-feira. Sob o apoio de sua torcida, a equipe paulista enfrenta o Sport. Já a equipe de Alagoas desafia o Operário-PR no estádio Germano Kruger, como visitante, no domingo.

O jogo teve início com o CRB botando pressão em cima da defesa santista. João Pedro completou falta cobrada por Gegê e Gabriel Brazão foi obrigado fazer uma difícil intervenção mandando a bola para escanteio. Apostando em uma estratégia ofensiva, a equipe nordestina avançou a marcação a fim de buscar o primeiro gol e causou dificuldades ao adversário.

Com espaços a explorar,o Santos respondeu com duas boas chances desperdiçadas por Otero, dando ao confronto, ritmo intenso. Com um time mais consistente e fazendo a transição da defesa para o ataque com rapidez, o time paulista perdeu a sua melhor chance aos 19 minutos. Guilherme teve liberdade para dominar na área e chutou cruzado. A bola subiu, bateu no travessão, e foi para a linha de fundo.

Um lance inusitado marcou a primeira etapa. O Santos tinha uma falta perigosa a seu favor e, quando Otero se preparou para a cobrança, foi impedido de bater a infração pelo árbitro da partida por estar ter um sangramento na perna. Os atletas santistas cercaram o o juiz inconformados por não poder contar com seu melhor cobrador no lance. No final, Serginho foi para o lance e errou o alvo.

Na volta para o segundo tempo, o Santos perdeu uma boa chance de abrir o placar a partir de uma jogada de linha de fundo. Serginho fez boa trama pela direita e cruzou. O goleiro Matheus Albino afastou mal e a sobra ficou com Guilherme. O atacante santista chutou cruzado e a bola raspou a trave.

Em seguida, no entanto, o Santos movimentou o marcador. Diego Pituca foi progredindo com a bola e a sobra foi parar nos pés de Serginho. Ele chutou de direita e estufou a rede fazendo 1 a 0. O lance foi revisado pelo VAR e a partida sofreu uma paralisação de nove minutos até que o gol fosse, enfim confirmado.

O técnico do CRB foi para o tudo ou nada e promoveu substituições no atacado para tornar seu time mais efetivo. Com quatro peças novas em campo, o time alagoano controlou a partida e chegou à igualdade em belo lance. No cruzamento da direita Anselmo Ramon deu um bonito voleio e acertou o canto de Gabriel Brazão, aos 31 minutos. Foi o seu oitavo gol na competição.

Daí foi a vez de Carille fazer o mesmo e apostar na entrada de Willian, Miguelito e Patrick no time. O confronto ficou movimentado até o final, mas o placar persistiu mesmo no empate de 1 a 1.

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 X 1 SANTOS

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão (Gustavo Henrique) e Ryan (William Formiga); Falcão (Chay), João Pedro e Gegê, Kleyton (Labandeira), Léo Pereira (Mike) e Anselmon Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair Paula, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón) e Serginho (Patrick); Otero (Pedrinho), Julio Furch (William) e Guilherme (Miguelito). Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Serginho, aos 14 minutos do primeiro tempo. Anselmo Ramon, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira e Chay (CRB); Miguelito e Diego Pituca (Santos).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).