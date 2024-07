Djokovic arrasa Nadal na quadra central de Roland Garros e vai às oitavas na Olimpíada

A mesma quadra central de Roland Garros que recebeu diversos duelos tensos e equilibrados entre Rafael Nadal e Novak Djokovic foi palco de um inesperado jogo entre os dois maiores vencedores de Grand Slam da história, nesta segunda-feira, logo pela segunda rodada da Olimpíada de Paris-2024. O sérvio, em melhor situação física e técnica, arrasou o rival espanhol por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h43min de partida, e avançou às oitavas de final da Olimpíada de Paris-2024.

A partida, disputada logo na segunda rodada em razão do baixo ranking do espanhol (161º), contou com dois momentos distintos. No primeiro set, Djokovic atropelou o rival. E, no segundo, Nadal esboçou reação e dificultou a vida do sérvio, que acabou confirmando o seu melhor momento no circuito. O confronto reuniu incríveis 46 títulos de Grand Slam.

Se Djokovic é o atual número dois do mundo e vice-campeão de Wimbledon, o espanhol deve se aposentar ainda neste ano e mal jogou nas últimas duas temporadas. Chegou a colocar em dúvida sua participação na chave de simples para focar nas duplas, ao lado de Carlos Alcaraz, 3º do mundo e atual campeão de Roland Garros e de Wimbledon.

O clássico entre Nadal e Djokovic ampliou a maior rivalidade da história do tênis, em número de partidas, após um hiato de dois anos. A última vez que se enfrentaram foi justamente no saibro de Roland Garros, em 2022. E o espanhol venceu, pelas quartas de final. Nesta segunda, Djokovic deu o troco e ampliou a vantagem no retrospecto, com 31 vitórias, contra 29 do Rei do Saibro.

Apesar do longo histórico entre os dois, foi apenas a segunda vez que se enfrentaram em Jogos Olímpicos. E, neste quesito, Djokovic também obteve sua revanche. Na partida anterior, há 16 anos, Nadal levara a melhor na semifinal dos Jogos de Pequim-2008 - acabou se sagrando campeão olímpico logo depois.

O clássico do tênis mundial começou com seguidos erros não forçados de Nadal, que foram capitalizados por Djokovic. O sérvio obteve duas quebras de saque na sequência e abriu inesperados 5/0 no primeiro set. Com certa dose de sofrimento, Nadal venceu seu primeiro game da partida. Mas não evitou o triunfo de Djokovic na parcial.

Djokovic exibia superioridade em todos os fundamentos, como saque e devolução e também no fundo de quadra. Assim, o segundo set repetiu o roteiro do primeiro. O tenista da Sérvia aproveitou as oscilações do espanhol no saque, faturou duas quebras em série e fez 4/0. Nadal, contudo, se recusava a entregar os pontos. Ele devolveu as duas quebras e, para festa da maior parte da torcida presente na quadra central, buscou o empate em 4/4.

Com a reação do espanhol, o jogo ganhou em nível técnico e empolgação, para alegria do público. Djokovic passou a ter muito trabalho para confirmar cada game de saque. Nadal, demonstrando um pouco de cansaço, acabou sofrendo nova quebra, o que permitiu ao sérvio sacramentar a vitória no equilibrado segundo set.

O resultado acabou desagradando a torcida francesa presente na quadra Philippe-Chatrier. A maior parte do público queria ver Nadal prosseguindo na chave, uma vez que o espanhol, dono de 14 títulos de Roland Garros, acabou sendo eliminado logo na estreia na última edição do Grand Slam francês.

O espanhol segue na Olimpíada na chave de duplas. Ele e Alcaraz venceram na estreia e agora vão enfrentar os holandeses Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof, pelas oitavas de final. O jogo deve ser disputado na terça-feira.

Djokovic, por sua vez, garantiu vaga nas oitavas de final, quando terá pela frente o vencedor do duelo entre o alemão Dominik Koepfer (70º do ranking) e o Matteo Arnaldi (45º).