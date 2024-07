Rafaela Silva cai para algoz no judô, mas disputará medalha de bronze na Olimpíada

Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, perdeu na manhã desta segunda-feira para a sul-coreana Huh Mi-mi - a quem nunca venceu na carreira - e disputará a medalha de bronze na categoria até 57kg na Olimpíada de Paris. Pode ser a primeira conquista da judoca desde que ficou fora de Tóquio, disputado em 2021, após ser pega no exame antidoping no Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima.

No primeiro ataque, Huh Mi-mi acertou um wazari, retirado pela arbitragem rapidamente. Já Rafaela buscou colocar o jogo no solo e uma possível imobilização; nas arquibancada, a torcida presente fazia barulho a favor da brasileira. A sul-coreana até chegou a "correr" do combate, mas a arbitragem não assinalou o shido.

No golden score, Rafaela chegou a ter duas punições - cenário que já havia tirado a brasileira em Londres-2012. Depois da segunda punição, passou a se proteger mais no combate, sem se arriscar, fato que possibilitou a Huh Mi-mi crescer no tatame, encaixar um Wazari e ganhar o combate.

Em olimpíadas, Rafaela nunca havia sofrido um golpe antes do embate com a sul-coreana. Em Londres-2012 foi desclassificada por ter feito um movimento proibido, no Rio-2016 ganhou a medalha de ouro. Já em Tóquio, não participou, em função do doping.

Em Paris, Willian Lima (prata) e Larissa Pimenta (bronze) já subiram ao pódio em Paris neste domingo. No caminho até a semifinal, Rafaela venceu, sem dificuldades, a turcomena Maysa Pardayeva por Ippon - pontuação mais alta do judô - nas oitavas de final. Nas quartas, outra luta rápida contra Eteri Liparterliani, da Geórgia.