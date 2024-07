Beatriz Ferreira derrota americana e fica a uma vitória do pódio na Olimpíada de Paris

A boxeadora Beatriz Ferreira, prata na última edição dos Jogos Olímpicos, estreou com vitória em Paris-2024, nesta segunda-feira, ao derrotar a norte-americana Jajaira Gonzalez, por decisão unânime dos cinco jurados, em duelo válido pelas oitavas de final da categoria até 60 quilos (pesos leves).

Bicampeã mundial, Bia está classificada para as quarta de final de final e com mais uma vitória vai garantir uma colocação no pódio porque no boxe não há disputa de terceiro lugar. Os derrotados nas semifinais ficam com o bronze. Sua próxima adversária será a holandesa Chelsey Heijnen, quarta-feira.

O primeiro round foi complicado para a brasileira porque a americana soube usar a maior envergadura. Bia precisou de pelo menos 1min30 para encontrar a distância e passar a castigar a rival no corpo.

No segundo assalto, Bia voltou trocando a guarda, lutando também como canhota, e confundiu a americana. A brasileira foi bem na troca de golpes e dominou o assalto.

No terceiro, com vantagem no placar, a brasileira administrou a disputa, evitou o confronto e optou pelos contra-ataques. Gonzalez, desesperada, tentou de tudo, mas não teve êxito no ataque.

"Primeira luta é sempre estranha, ainda não estamos no calor da competição. Sabia que ela ia tentar mudar a tática porque lutamos há pouco tempo. Mas eu também mudei minha forma de lutar, não deixei ela boxeador e consegui a vitória", disse Beatriz Ferreira. "Recebo a responsabilidade por obter uma medalha como um carinho. Tem muita gente acreditando em mim e eu preciso fazer de tudo para vencer porque represento uma nação."

DERROTA

Abner Teixeira está eliminado dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O boxeador perdeu para o equatoriano Gerlon Congo, em decisão dividida dos jurados (3 a 2), no duelo das oitavas de final da categoria superpesado (acima dos 92 quilos).

O direto de direita do equatoriano incomodou Abner desde o primeiro assalto. O brasileiro demorou para encontrar a distância, apesar de atuar como canhoto.

Abner foi melhor no segundo assalto, quando a luta foi para o corpo-a-corpo. Uma esquerda do brasileiro abalou o equatoriano, que chegou a bater o queixo na cabeça do brasileiro, causando um corte. O médico foi chamado, mas a luta prosseguiu.

No terceiro round, o equatoriano foi mais ativo e agressivo. Abner apostou em bater e sair, mas não teve eficiência e pouco atingiu o rival.

O boxe brasileiro terá três representantes em ação nesta terça-feira. Wanderley Pereira, nos 80kg, faz a primeira luta contra haitiano Cedrick Belony-Duliepre. Michael Trindade estreia nos 51kg contra o cubano Alejandro Claro e Tatiana Chagas, nos 54kg, terá pela frente a sul-coreana Im Aeji, na terça-feira.