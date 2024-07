Ferroviária empata com Londrina e continua em 5º lugar na Série C; Floresta vence

A Ferroviária perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, ao empatar com o Londrina por 0 a 0, nesta segunda-feira, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Ainda pela 15ª rodada, Floresta e Aparecidense ficaram no 1 a 1, no Aníbal Toledo.

Único time invicto da Série C, a Ferroviária ficou estacionada na quinta posição, com 29 pontos, atrás de Botafogo-PB (32), Athletic (30), Volta Redonda (29) e São Bernardo (29).

O Londrina, por sua vez, chegou aos 24, na sexta posição. O time paranaense, que não perde há dois jogos, tem três a mais do que o Tombense, nono colocado.

Ainda nesta segunda-feira, o Floresta cedeu o empate ao Aparecidense, fora de casa, por 1 a 1. Marcelo abriu o placar para o time cearense, mas Du Fernandes deixou tudo igual. Ambos os gols saíram no primeiro tempo.

Com o resultado, o Floresta ficou na 12ª posição, com 17 pontos, ainda longe do G-8 e bem próximo da zona de rebaixamento, já que o Sampaio Corrêa, 17º, soma 14. O Aparecidense tem 15, na 15ª colocação.