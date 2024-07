Cercada por quadras e arenas, Torre Eiffel vira personagem central da Olimpíada

A Olimpíada de Paris-2024 começou oficialmente na sexta-feira. Mas é bem provável que você já tenha visto a Torre Eiffel diversas vezes em seu celular ou na televisão nos últimos dias. E isso deve ser uma constante ao longo destes Jogos. O ponto turístico mais famoso da França se tornou personagem central do grande evento esportivo.

Mais do que protagonista, a torre é tratada como o "coração" desta Olimpíada, em uma tentativa da organização de levar para os Jogos o status e a fama do cartão-postal. Ao menos entre os atletas brasileiros, o sucesso já está garantido.

Desde o início da semana, a Torre Eiffel se tornou o ponto em comum entre as diversas modalidades do Brasil nas redes sociais. Quase 200 mil pessoas curtiram as fotos do ginasta Arthur Nory no sopé da torre. O medalhista de bronze no Rio-2016 foi seguido por outros atletas, como a ginasta Flávia Saraiva e a equipe brasileira de vôlei de praia, os mais privilegiados pela proximidade do ponto turístico.

A modalidade é a que terá a estrutura de competição mais próxima do local. "É tudo isso que falaram mesmo", disse André Stein, que forma dupla com George Wanderley. "As meninas vieram para cá com uma expectativa bem grande. E, na hora que chegaram aqui e olharam a arena, perto da torre, ficaram ainda mais empolgadas. É uma motivação extra", comentou Lucas Palermo, técnico da dupla Duda/Ana Patrícia.

A torre será o "coração" da Olimpíada porque boa parte da estrutura olímpica foi erguida ao redor do local, a começar pela arena do vôlei de praia, batizada de Eiffel Tower Stadium. Outras 12 modalidades serão disputadas nos arredores, como judô e wrestling, no tradicional Campo de Marte; ciclismo e tiro com arco no Hôtel des Invalides, outro famoso ponto turístico de Paris; skate, basquete 3x3 e o estreante breaking, na Praça da Concórdia.

Além disso, provas mais longas, como a maratona, o triatlo e a disputa das águas abertas, que terá a campeã olímpica Ana Marcela Cunha, vão passar diante do famoso cartão-postal. "A Torre Eiffel é o símbolo mais bonito da capital do nosso país. Por isso é o núcleo da maioria dos nossos projetos", explica Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris-2024.

CERIMÔNIA DE ABERTURA

Nesta sexta, a torre vai começar a assumir oficialmente seu protagonismo ao ser o ponto final das delegações dos países que desfilarão em dezenas de barcos ao longo do Rio Sena, na cerimônia de abertura. A parte final do show acontecerá nos pés do local, que contará com surpresas ao fim do evento.

Não por acaso a torre foi escolhida para ser a sede dos tradicionais anéis olímpicos. Ainda em junho, a 50 dias da abertura, o símbolo foi instalado acima do primeiro andar da torre. Os anéis estão ao alcance de diversos pontos da cidade, com suas 30 toneladas, 29 metros de largura e 13m de altura. Cada anel tem diâmetro de nove metros.

"Queríamos que o símbolo mais icônico dos Jogos Olímpicos, os anéis, se encontrasse com o símbolo mais icônico de Paris: a Torre Eiffel", disse o diretor-geral do Comitê Organizador, Michaël Aloïsio.

TORRE NAS MEDALHAS

O badalado cartão-postal estará também em outro símbolo da Olimpíada: as medalhas. Literalmente. As 5.084 medalhas a serem distribuídas tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos conterão em seu interior um pedaço de ferro na forma hexagonal, pesando 18 gramas cada.

O ferro foi retirado da própria estrutura da torre, de materiais removidos do local em reformas realizadas nas últimas décadas. O material foi armazenado durante anos em local desconhecido e foi apresentado como a grande surpresa das medalhas da Olimpíada deste ano. "O símbolo absoluto de Paris e da França é a Torre Eiffel. Criamos uma oportunidade para os atletas levarem um pedaço de Paris com eles", disse Thierry Reboul, diretor criativo do Comitê.

Cada medalha olímpica traz um pedaço de ferro na forma hexagonal, em referência ao formato da França. Incrustado no centro das medalhas, o ferro ganhou a gravação do logo dos Jogos. Na parte posterior, cada item exibe a imagem da deusa Nike, que simboliza a vitória, o Estádio Panatenaico de Atenas, onde a Olimpíada moderna foi retomada em 1896, a Acrópole e a própria Torre Eiffel.