Atual campeão olímpico do triatlo ironiza adiamento da prova em Paris com meme

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, o norueguês Kristian Blummenfelt encarou com bom humor o adiamento da prova de triatlo na Olimpíada de Paris. A prova masculina estava marcada para esta terça-feira e foi adiada pela organização dos Jogos por causa da qualidade da água do Rio Sena.

Em seu Instagram, Kristian Blummenflet postou um stories com os olhos esbugalhados e a legenda: "Quando você acorda às 4h20 para competir, mas não tem competição".

A nova data é a quarta-feira, às 5h45 (de Brasília), para a prova masculina. Já as mulheres disputam no mesmo dia, mas mais cedo, às 3h. Há, ainda, a possibilidade de novo adiamento até a sexta-feira. Se a organização entender que não há condições de os atletas nadarem no Rio Sena, a parte da natação pode ser retirada, transformando a disputa em um duatlo (corrida e ciclismo).

A situação está prevista no regulamento da União Internacional de Triatlo (World Triathlon). Nesse caso, acrescidos 5km de corrida antes do ciclismo, para substituir os 1.500m de natação. Depois, seguem os 40km de bicicleta e os 10km finais de corrida. Essa é a prioridade, conforme a regra, mas também é permitido que a ordem seja diferente.

A natação no Sena foi proibida há mais de um século, em grande parte devido à má qualidade da água. Os organizadores investiram 1,4 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) para preparar o rio antes dos Jogos Olímpicos.

A ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris chegaram a nadar no rio para comemorar as condições do Sena antes da Olimpíada. No entanto, testes diários de qualidade da água no início de junho indicaram níveis inseguros da bactéria E. coli, seguidos por melhorias recentes.