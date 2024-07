Marcus D'Almeida e Ana Luiza avançam no tiro com arco na Olimpíada de Paris-2024

Marcus D'Almeida está classificado para a próxima fase do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Líder do ranking mundial, ele derrotou, de virada, o ucraniano Mykhailo Usach por 6 a 2. O próximo adversário do brasileiro será o japonês Fumiya Saito, que derrotou Nicholas D'Amour, das Ilhas Virgens Britânicas.

Usach foi quem começou na frente diante do brasileiro, forte candidato à medalha na capital francesa. O ucraniano abriu com um set perfeito, com três 10, contra dois 10 e um 9 de Marcus. Porém, isso durou pouco.

No segundo set, o brasileiro manteve a régua alta, com dois 9 e um 10. O ucraniano até obteve dois 10, mas foi mal na última flecha e ficou apenas com um 6, garantindo o empate.

A partir daí, o equilíbrio predominou. O terceiro set teve uma sequência de 10, 9 e 10 de Marcus contra uma de 9, 10 e 9 de Usach. Com a virada, Marcus precisava apenas vencer mais um set para finalizar a disputa. O ucraniano então perdeu a constância e abriu com um 8 na primeira flecha. Mesmo que ele tenha conseguido um 9 e um 10, não conseguiu ser páreo contra um set perfeito, com três 10, de Marcus.

A segunda etapa da primeira fase, entre Marcus e Saito, será ainda nesta terça-feira. O vencedor avança para a segunda fase. Depois, o mata-mata segue para as oitavas de final.

ANA LUIZA VAI ÀS OITAVAS

A representante feminina do Brasil também venceu nesta terça-feira. Ana Luiza Caetano derrotou a eslovena Zana Pintaric por 6 a 2, de virada, assim como o compatriota. A segunda etapa, porém, foi de maior dificuldade diante de Syaqiera Mashayikh, da Malásia. As duas empatavam até a flecha de ouro, quando a brasileira venceu por 6 a 5.

Ana Luiza agora aguarda a definição da adversária para as oitavas de final. A disputa será no sábado, dia 3, a partir das 4h30 (horário de Brasília).