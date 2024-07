Marcus D'Almeida supera promessa japonesa e vai às oitavas no tiro com arco

Os dois representantes do tiro com arco do Brasil fizeram bonito nesta terça-feira e já estão nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Líder do ranking mundial, Marcos D'Almeida abriu o dia batendo o ucraniano Mykhailo Usach por 6 a 2 e depois superou a promessa japonesa Fumiya Saito, de 19 anos, por imponentes 7 a 1, na Esplanade des Invalides. Já Ana Luiza Caetano passou pela eslovena Zana Pintaric por 6 a 2, de virada, e necessitou da flecha de ouro para desempatar o duelo com Syaqiera Mashayikh, da Malásia, anotando 6 a 5.

D'Almeida espantou a zebra diante do jovem japonês, 39º do mundo, sem sustos. Ele fechou a vitória na última flecha para igualar seu desempenho nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, no qual caiu nas oitavas diante do italiano Mauro Nespoli. Mais maduro e confiante, aos 26 anos, ele carrega a esperança brasileira por medalha em Paris.

O adversário das oitavas de final ainda não foi definido, mas ele chega confiante após grandes disputas na França. O embate para se garantir entre os oito melhores está agendado para o domingo.

Ana Luiza - forma a dupla mista com Marcus D'Almeida - também faz bonito em Paris. E se garantiu entre os 16 melhores, igualando a melhor campanha do tiro com arco feminino em Olimpíada, com enorme emoção.

Assim como fez Ane Marcelle Cunha nos Jogos do Rio-2016, a arqueira nacional ganhou dois embates. E em bela batalha com Syaqiera Mashayikh. Depois de sempre vir atrás, a brasileira buscou o empate por 5 a 5 com 29 a 24 e a decisão saiu na flecha de ouro, na qual a brasileira superou a rival da Malásia por 9 a 8. Ela faz o embate das oitavas no sábado.

Antes das oitavas de final de simples, Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano voltam às disputas nas duplas mistas. Na sexta-feira, novamente na Esplanade des Invalides, em Paris, desafiam a parceria mexicana.