Di María desiste de voltar à Argentina após receber cabeça de porco com bala e ameaça de morte

O atacante argentino Di María revelou que desistiu de voltar ao seu País, para defender o Rosário Central, após ter recebido uma cabeça de porco, com uma bala, e ameaças de morte. O jogador, que está sem clube desde quando deixou o Benfica, de Portugal, estava com tudo certo para atuar no futebol argentino, mas optou por mudar seus planos.

"Tinha tudo certo para retornar, mas as ameaças passaram de todos os limites. Houve uma ameaça no bairro dos meus pais que foi noticiada em todos os lugares e, simultaneamente, houve outra ameaça na imobiliária da minha irmã que ninguém ficou sabendo porque ela e meu cunhado se assustaram e não denunciaram. Era uma caixa com uma cabeça de porco com uma bala de revólver na parte da frente e uma mensagem que dizia que se eu voltasse ao Rosario Central, a próxima cabeça seria da minha filha, Pia", disse em entrevista ao Rosario3.

O jogador, de 36 anos, com passagens por Manchester United, PSG, Juventus e Real Madrid, enfatizou que a violência na Argentina está sendo levada em conta na sua tomada de decisão sobre o futuro no futebol. Recentemente, ele conquistou o título da Copa América com a seleção argentina.

"Depois, mais uma ameaça no posto de gasolina com tiros, que aconteceu há pouco tempo. Poderiam ter matado qualquer funcionário ou pessoa que estivesse ali, uma loucura. Creio que foram muitas coisas que fizeram eu tomar esta decisão. Não são apenas 'cartinhas', houve tiros e coisas graves", afirmou.

Ele revelou que passou por momentos ruins após as ameaças e lamentou não realizar o sonho de voltar ao Rosário Central. "Só de ver o nome da minha filha em um cartaz e que mandem uma caixa com o que mandaram já supera qualquer coisa que eu poderia fazer. Foram meses horríveis. Nós apenas pensávamos e chorávamos todas as noites por não poder cumprir o sonho", finalizou.

Di María deve definir o seu futuro nos próximos dias. Seu nome já esteve pautado no Grêmio e no Corinthians, mas a tendência é que fique na Europa. Ele tinha uma proposta de renovação de vínculo com o Benfica.