Diretoria do Botafogo anuncia atacante Matheus Martins, ex-Udinese-ITA, até 2028

O Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Matheus Martins, de apenas 20 anos, junto à Udinese, da Itália. O jogador assinou com o clube alvinegro até o fim de 2028. Ele já está no Rio e passa a integrar o elenco, comandado pelo técnico Arthur Jorge, nesta terça-feira.

"O projeto que o Botafogo me apresentou vai ser muito importante para a minha carreira. Estou chegando feliz e motivado aqui. Estou retornando ao futebol brasileiro, espero ajudar o Botafogo a conquistar grandes coisas esse ano e os títulos que a gente tanto almeja. Sou mais um escolhido", disse o atacante, que foi adquirido pelo Botafogo por aproximadamente R$ 60 milhões.

Matheus Martins começou a carreira no Fluminense e chegou ao time profissional em 2021. No total, foram 51 jogos com a camisa tricolor, seis gols e cinco assistências. Ele foi contratado pela Udinese, mas não chegou a atuar pelo clube italiano.

Sem espaço na equipe principal, acabou sendo emprestado para o Watford, da Inglaterra, onde esteve na última temporada. Em gramados ingleses, ele entrou em campo em 43 oportunidades e marcou seis gols.

Como não foi registrado a tempo no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, o jogador não poderá atuar diante do Bahia, nesta terça-feira, às 21h30, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.