Fagner aposta no fator casa para Corinthians abrir vantagem contra Grêmio na Copa do Brasil

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Corinthians, o lateral Fagner colocou o fator casa como ponto principal a ser explorado para o encontro desta terça-feira, com o Grêmio, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Construir uma vantagem, segundo ele, vai ser um trunfo importante.

"O nosso torcedor, nosso estádio, isso é uma vantagem. Sabemos que é difícil, o Grêmio é uma grande equipe e está acostumado a grandes jogos. Temos que ter essa consciência e saber que a classificação só vem depois das duas partidas", disse o camisa 23.

Na tarde desta terça-feira, no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Atlético-MG fizeram outra atividade regenerativa. Os demais jogadores foram ao campo e trabalharam jogos em campo reduzido e uma dinâmica de finalização.

Para o duelo, o treinador contará com o retorno do zagueiro Cacá, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Um possível Corinthians tem: Hugo Souza; Fagner, Cacá (Félix Torres), André Ramalho e Hugo; Raniele, Alex Santana, Ryan e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

O Corinthians está em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil, já que foi campeão em 1995, 2002 e 2009. Após deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, o time paulista deve dar uma atenção especial para as Copas, até visando uma vaga na próxima edição da Libertadores.

A Copa do Brasil acaba surgindo para as duas equipes como uma forma mais viável de buscar uma vaga na Libertadores, já que, no Brasileiro, tanto paulistas como gaúchos cumprem campanha abaixo do esperado. Apenas um ponto separam Corinthians e Grêmio na classificação. O time do Parque São Jorge (19 pontos) ocupa o 15º lugar enquanto a equipe do técnico Renato Gaúcho (18 pontos) aparece na 16ª colocação.